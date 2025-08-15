Sin nombrarlo, el DT de Chelsea confirmó el futuro de Alejandro Garnacho: “Probablemente necesitemos algo”

La temporada 2025/26 ya empezó. Luego de la Supercopa de Europa, este fin de semana la Premier League puso primera y ya se juega la primera fecha, mientras el mercado de pases entra en la recta final y los movimientos deben acelerar lo máximo posible. En ese sentido, el protagonista que se llevará los principales focos en Europa tiene nombre y apellido: Alejandro Garnacho.

El extremo argentino busca una salida inminente de Manchester United, después de conocer que no será tenido en cuenta por Ruben Amorim. El jugador ya avisó que quiere solamente jugar en Chelsea y hasta tiene acordada la parte salarial, por lo que únicamente falta que entre las instituciones se pongan de acuerdo en el monto que deben enviar desde Londres para hacerlo realidad.

Lo cierto es que Enzo Maresca hizo una declaración que confirmó dónde jugará Garnacho. Sin nombrarlo pero con un claro mensaje escondido en referencia al delantero albiceleste, el entrenador italiano se refirió al sector del campo de juego que ocupa y expresó: “En el lado izquierdo tenemos a Jamie y Tyrique George, así que probablemente también ahí necesitemos algo”.

De esta manera, el director técnico de los Blues hizo mención a la contratación por la que viene insistiendo desde hace mucho tiempo. Si bien ya cuenta con un plantel de notable jerarquía en sus filas, continúa metiendo presión para que el hombre de la Selección Argentina se convierta en nuevo futbolista del conjunto londinense en los próximos días y así conformar un notable plantel.

Alejandro Garnacho, delantero argentino de Manchester United que está cerca de Chelsea. (Getty Images)

Un dato a destacar es que la llegada de Garnacho a Chelsea depende directamente de otros factores. Al igual que el punzante atacante, Xavi Simons está muy cerca de arribar a Londres pero está vinculada a las inminentes salidas de Christopher Nkunku y Nico Jackson. En cuanto ambos delanteros abandonen el club, el argentino y el neerlandés firmarán sus nuevos contratos.

El francés está a detalles de convertirse en jugador de Bayern Múnich, que quiere tapar el hueco que tiene a raíz de la escalofriante lesión de Jamal Musiala. Ese traspaso y la venta del africano son las claves para destrabar las negociaciones por los futbolistas de Manchester United y RB Leipzig, que aguardan novedades en las próximas horas para hacer efectivos sus respectivos traspasos.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United

El surgido de las divisiones inferiores de Atlético de Madrid llegó a Manchester United en 2020 como juvenil por solamente 500.000 dólares. Desde allí hasta la fecha, Alejandro Garnacho disputó un total de 144 partidos oficiales, entre los que convirtió 26 goles y repartió 22 asistencias. Además, conquistó 2 títulos: Copa de la Liga y FA Cup. Ahora tiene una cotización de 45 millones de euros, según Transfermarkt.

