Costó más de 100 millones, nunca rindió como se esperaba y culpó a Pep Guardiola días después dejar el club

117,5 millones de euros, eso fue lo que pagó Manchester City en agosto del 2021 para cerrar el fichaje del por entonces futbolista más prometedor de todo el fútbol inglés. Jack Grealish llegó tras un temporadón en Aston Villa y en Etihad esperaban que fuera el líder futbolístico del equipo. Fue el fichaje más caro en la hsitoria del club, le dieron la ’10’ y la oportunidad de su vida.

Y si bien el club tuvo gran éxito, ganando cuatro Premier League consecutivas y una Champions, Grealish jamás estuvo a la altura de lo que se esperaba, no volvió a mostrar ni destellos del futbolista que supo ser en Birmingham y terminó relegado al banco de suplentes con Pep Guardiola. Hasta que finalmente se fue del City, y su carrera parece repuntar.

En su último tiempo en Manchester City, Grealish pasó más tiempo en el banco que en cancha. (Getty)

Everton fichó a Grealish a préstamo -aún tiene contrato con el City hasta 2027- y el inglés fue titular en los tres partidos de los Toffees, que acumulan dos victorias consecutivas. En esos tres partidos, Grealish tuvo un gran rendimiento y suma cuatro asistencias para liderar a la Premier en dicha categoría. Situación que aprovechó para enviarle un dardo a Pep Guardiola.

El mensaje de Grealish a Guardiola

Tras la victoria del Everton ante Wolverhampton, Grealish compartió una historia en su cuenta personal de Instagram, con la siguiente leyenda: “Se siente muy bien finalmente jugar tres partidos seguidos”. Acompañado de ello había una captura de una búsqueda en Google.

La historia que compartió Jack Grealish en su cuenta personal de Instagram.

Publicidad

Publicidad

La búsqueda era una pregunta sobre cuándo fue la última vez que Grealish jugó tres partidos seguidos de arranque; la respuesta que entregó el motor fue septiembre del 2024, cuando fue titular en cuatro partidos al hilo. Mostrando que, desde hace un año, Guardiola ya no confiaba en él para darle un lugar en el once inicial del City con regularidad.

Y esa regularidad, junto con un cambio de aires, fue lo que Grealish fue a buscar al Everton con el objetivo claro: relanzar su carrera a sus 29 años y ganarse un lugar en doce meses entre los 26 elegidos por Thomas Tuchel para representar a Inglaterra en la Copa del Mundo.