Dibu Martínez se distrajo con un rival, le cabecearon en el área chica y se le escapó entre las piernas

En la última presentación antes de sumarse a la Fecha FIFA con Argentina y tras el susto por su lesión en la entrada en calor de cara al partido vs. Bologna entre semana, Dibu Martínez volvió a la titularidad en Aston Villa en el partido de este domingo vs. Burnley por la Premier League. Y es posible atribuirle responsabilidad en el gol del rival, aunque afortunadamente se quedaron con los tres puntos.

Aston Villa ganaba 2-0 con doblete de Donyell Malen y Dibu había tenido una jornada tranquila, prácticamente sin remates al arco. Sin embargo, luego de un par de corners consecutivos en el minuto 75′, terminó concediendo un gol en el que pudo haber hecho algo más.

Mientras se lanzaba el tiro de esquina, Dibu se distrajo con un rival, intentando empujarlo para que no lo moleste. En ese momento, la pelota estaba en el aire y llegó a la puerta del área chica, donde Lesley Ugochukwu conectó con un cabezazo que fue directo a la posición del arquero argentino. Dibu no llegó a acomodarse del todo y cuando intentó reaccionar fue tarde.

La pelota pasó entre sus piernas y se metió en el arco para el 1-2, aunque hay que reconocer que el defensor del Burnley cabeceó sólo dentro del área, sin ningún jugador del Aston Villa cerca para molestarlo.

Aston Villa de igual forma se llevó la victoria, su segunda de la temporada, y alcanzó la línea de Newcastle y Brighton con 9 puntos, para situarse en mitad de tabla de la Premier League, acomodándose con dos triunfos al hilo luego de un inicio que lo tenía mirando de reojo la zona de descenso.

Tabla de posiciones de la Premier League