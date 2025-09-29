Manchester City lo pagó 100 millones de libras, fue socio de Julián Alvarez, pero sus adicciones hicieron que salga del club: “Soy vulnerable”

Debido a sus buenos rendimientos en el Aston Villa, a mediados de 2021 Jack Grealish se convirtió en nuevo refuerzo del Manchester City, equipo que por pedido expreso de Pep Guardiola pagó 100 millones de libras esterlinas para quedarse con su pase.

En los Citizens, el volante ofensivo que fue convocado en varias oportunidades por la Selección de Inglaterra y fue uno de los socios de Julián Alvarez, comenzó de más a menos, siendo una pieza clave dentro del XI titular, para luego perder su lugar, dejar de ser tenido en cuenta y marcharse por la puerta de atrás.

Ahora, ya como nuevo refuerzo del Everton, equipo al que llegó a préstamo por una temporada, Grealish habló con el medio local Sky Sports, en donde hizo una autocrítica respecto a su nivel en el elenco comandado por Pep Guardiola, y afirmó que algunas actitudes lo marginaron.

“En el City, a veces no me ayudé a mí mismo, lo digo abiertamente, pero no creo que todo se debiera a eso”, inició el volante al ser autocrítico sobre su paso por el Manchester City, en donde se consagró campeón de la UEFA Champions League y de la Copa Intercontinental, entre otras cosas.

Siguiendo por la misma línea, se refirió a las críticas que recibió por parte de la prensa por sus salidas nocturnas: “La gente dice: ‘Le gusta salir, le gusta la fiesta’, y a mí me gusta. Quiero poder vivir mi vida y disfrutarla, pero obviamente hay un momento y un lugar para hacerlo”.

Y para cerrar, explicó que a lo largo de su paso por el Manchester City quizá no encontró los momentos adecuados para salir a celebrar, por lo que aumentaron los comentarios hacia él: “Probablemente no he elegido el momento adecuado”, deslizó.

Los números de Jack Grealish en su paso por el Manchester City

En las cuatro temporadas que jugó con el elenco citizen, el volante ofensivo disputó un total de 157 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó 23 asistencias. Además, recibió 22 tarjetas amarillas y no fue expulsado. En cuanto a su palmarés logró cuatro títulos locales y tres internacionales.

