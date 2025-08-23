“Me usaron de excusa”: Kyle Walker rompió el silencio tras su salida del Manchester City y su charla con Guardiola

Fueron 17 los títulos que ganó Kyle Walker en sus siete temporadas con el Manchester City, antes de dejar el club en enero del 2025 en una cesión al Milan, y hacerlo definitivamente en este mercado, con su pase al Burnley. Una salida sin pena ni gloria, para un futbolista cuyo nombre quedará grabado en Etihad.

El lateral inglés, que fue clave en gran parte de esas conquistas que incluyen una Champions League y seis títulos de Premier League, finalmente se animó a hablar de cómo se dio su salida del club, y reconoció que lo que lo propició fue haber sentido que lo usaron de excusa por el mal presente del City en ese momento.

Walker finamente cerró su etapa en el City con su traspaso a Burnley. (Getty Images)

“No estaba jugando“, señaló en diálogo con The Independant. “Y siento que… no quiero decir que fui un chivo expiatorio, porque no quiero sacar los violines, pero yo era el capitán y el equipo no estaba haciéndolo bien“, agregó. “Nos faltaban grandes jugadores en un momento importante de la temporada y sentí… no que me estaban culpando, no diré eso, pero sí que me usaron de excusa por ser el capitán.”

En ese momento fue cuando se dio su charla con Pep Guardiola, antes del mercado de enero, a la que Walker ya describió tiempo atrás: “No fue una conversación cómoda, pero nos tenemos mucho respeto por todo lo que hemos logrado en Manchester City”, había relatado en su presentación en Milan.

Walker sintió que fue usado de excusa sobre la mala temporada del City. (Getty Images)

No obstante, y volviendo a la entrevista con el medio inglés, Walker reconoció: “Probablemente debería haberme quedado junto al resto de los muchachos y superar ese momento complicado juntos, pero a veces uno es un tanto egoísta y piensa ‘bueno, está bien, es hora de ir a experimentar algo diferente’.”

El lateral inglés completó destacando a los hinchas del club: “Tengo el mayor de los respetos por los fanáticos del Manchester City. Han sido increíbles, increíbles realmente, y les pudimos dar momentos fantásticos a los fanáticos verdaderos, que estuvieron en las buenas y en las malas”.