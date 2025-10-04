“Trágico”: los hinchas de Liverpool apuntaron contra Alexis Mac Allister tras la derrota vs. Chelsea y perder la punta de la Premier

El inicio implacable del Liverpool en la temporada sufrió un par de reveces consecutivos en estas últimas semanas. Primero, perdió el invicto contra Crystal Palace, y ahora, Chelsea le propinó el golpe de gracia en Stamford Bridge y le ganó 2 a 1 sobre el final, para bajarlo de la cima de la Premier League.

Alexis Mac Allister, una de las figuras del plantel campeón, fue uno de los principales apuntados por los hinchas, que no lo ven rendir al nivel de la temporada pasada. Hoy el argentino quedó expuesto en el gol de Moisés Caicedo, no fue gravitante ni se adueñó del mediocampo y terminó siendo reemplazado al minuto 86 por Wataru Endo.

El enojo de los hinchas de Liverpool con el rendimiento de Mac Allister

Lo peor, no obstante, llegó después del encuentro, en redes sociales. Allí varios hinchas de Liverpool y cuentas con cierto peso enfocadas en el seguimiento del club Red, criticaron al mediocampista surgido de Argentinos Juniors y con pasado en Boca y Brighton.

“Alexis Mac Allister… Esa fue una de las peores actuaciones de un mediocampista que haya visto esta temporada”, aseguró @CounterPressers, una cuenta con más de 27 mil seguidores enfocada en el análisis de partidos. “Su declive esta temporada es trágico”, secundó @LFCLaurie, un fanático a quien siguen 53 mil usuarios.

“Hoy Alexis Mac Allister es una carga enorme, un problema que tiene que ser solucionado lo antes posible”, expresó @Wilcoftbl, otro fanático Red con más de 32 mil seguidores. “Mac Allister ha estado muy mal esta temporada, ya no podemos culpar a su forma física”, puntualizó @LFC__Vision, un hincha de Liverpool con 21,9 mil seguidores.

The Anfield Buzz, por su parte, destacó su accionar en el gol de Caicedo: “Sorprendente eso de Mac Allister ¿Por qué volvió trotando cuando Caicedo lo pasó?”; @ShaunlfcT, fue otro que no se quedó conforme con el argentino: “Mac Allister, te adoro, pero necesitamos enviarlo al Atlético y conseguir alguien que gane la pelota ahí. Nos está matando en cada partido¨.

Con Liverpool, el mediocampista argentino acumula 1 asistencia en 9 partidos y casi 450 minutos de juego. A efectos comparativos, en la temporada pasada Alexis fue clave para la conquista de la Premier League y terminó dentro de los 30 mejores del mundo en la votación del Balón de Oro. Puede que el problema no sea tanto el nivel actual, sino lo alta que dejó la vara en la 2024/25, y tiene tiempo para dar vuelta la temporada.

