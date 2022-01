River puso en marcha su pretemporada con una buena cantidad de incorporaciones y con dos ausencias que llamaron la atención. Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser no viajaron a San Martín de los Andes por no haber renovado sus contratos.

Esto se debe a la nueva política de Jorge Brito en el Millonario, que indica que quien no renueve a 6 meses de finalizar el vínculo con el club, no juega más.

El malestar de los hinchas con los futbolistas implicados se hizo sentir en las redes sociales. Tal es así que el lateral izquierdo terminó cerrando su cuenta de Instagram. Lo que nadie esperaba era el rumor que se presentó en las últimas horas, que indica que el Turco está en el radar de Boca.

Mientras del otro lado de la vereda se habla de una posible salida de Frank Fabra, se instaló la versión de que el mendocino podía ponerse la azul y oro. "Angileri" no tardó en hacerse tendencia en Twitter y los hinchas de los dos clubes del país opinaron sobre el tema: en Boca, entusiasmados; en River, ni un poquito.

Lo cierto es que la posibilidad de que el lateral zurdo vaya a Boca -por ahora- no es más que un rumor. De hecho, la presión del jugador para no renovar es por su fuerte ilusión de irse a Europa, algo que hasta ahora no se dio porque no aparecieron ofertas por Núñez. ¿Cómo terminará esta novela?

+ La repercusión del rumor de Angileri a Boca