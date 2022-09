Tras una nueva derrota de River, Marcelo Gallardo se encargó de explicar por qué motivo es que el equipo no logra afianzarse.

River tuvo una nueva desazón, donde cayó por 2-1 frente a Banfield y, prácticamente, se despidió de la pelea por la Liga Profesional. Tras la derrota en el Superclásico contra Boca, los comandados por Marcelo Gallardo no lograron levantar la cabeza y volvieron a sufrir un duro golpe.

A lo largo de todo el año, a River le costó muchísimo poder hilvanar un juego regular. Los resultados y los funcionamientos no acompañaron, y hay algunos hinchas que comienzan a mirar de reojo a Gallardo, de quien creen que esté necesitando un pequeño descanso para luego volver con más fuerzas y hambre de gloria.

Más allá de la caída en el Monumental, el Muñeco enfrentó a los micrófonos en la conferencia de prensa, y analizó el flojísimo presente que atraviesan sus dirigidos: "Es mi responsabilidad, no voy a dramatizar. A pesar de que afuera lo quieran así. No pudimos conformar un equipo y ser confiables, tenemos que acompañar este proceso negativo", indicó.

Por otra parte, el DT más ganador de la historia riverplatense se encargó de analizar lo que fue el choque contra el Taladro, donde sostuvo que "hoy no jugamos mal, solo tuvimos errores que nos costaron muy caro. Perdimos un partido que es difícil de explicar". Y al momento de ser consultado por el nivel de sus futbolistas, fue contundente: "Vengo a proteger a los jugadores, y darles confianza. No vengo a decir que los jugadores no entienden mi mensaje", manifestó para respaldarlos.

A Gallardo se lo vio muy dolido por el presente de River, pero no dejó que las críticas lo lastimaran mucho más: "Es muy fácil despotricar con un mal resultado, pero no tenemos que dramatizar porque estamos en un año en el que nos encontramos con muchísima irregularidad", indicó al explicar el por qué de la gran cantidad de resultados irregulares. Y finalizó: "Por más que el equipo no acompañe, seguiremos mirando hacia adelante".