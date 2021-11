Marcelo Gallardo, elogiado por el New York Times y candidateado a Europa

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River alcanzó los 7 años de gestión, donde, entre otros tantos títulos, se consiguieron dos Copas Libertadores y se le devolvió la identidad a una institución que venía de atravesar las páginas más oscuras de su historia. Las conquistas del Muñeco a bordo del barco del Millonario fueron elogiadas por el prestigioso diaro The New York Times y fue noticia aquí en Argentina.

Para criticar ferozmente la falta de oportunidades que tienen los grandes entrenadores del fútbol sudamericano, el periodista Rory Smith decidió utilizar la figura de Gallardo en el artículo que apareció en uno de los tabloides más icónicos de la historia. “Marcelo Gallardo tiene el tipo de currículum gerencial que debería hacerlo irresistible para la mayoría, si no todos, de los clubes de élite de Europa”, señaló el jornalista inglés en sus páginas.

La metodología y la evolución del Muñeco a lo largo de sus 7 años como DT del Millonario llamaron la atención de Smith, que lo describió de la siguiente manera: “Ha estado en su puesto actual durante siete años, el tiempo suficiente para demostrar que no es un mercenario, parpadeando breve y brillante antes de seguir adelante. Ha demostrado que puede hacer frente a la presión más profunda y las expectativas más elevadas. Ha demostrado que puede montar las corrientes políticas que giran alrededor de cualquier club importante. Ha aprendido a trabajar con un presupuesto relativo”. Flor de elogio para "Napoleón" desde el Ney York Times.

Gallardo no fue el único en recibir las alabanzas. El periodista inglés remarcó la trascendencia de un club como River para enaltecer la labor del Muñeco durante el último tiempo. “Todo el éxito de Gallardo, hasta ahora, ha llegado en Sudamérica. Ganó un campeonato de liga con Nacional en Uruguay y fue recompensado con un puesto en River Plate, uno de los clubes más grandes del mundo para todos los estándares, un ambiente tan impaciente, exigente y expectante como en cualquier otro lugar", escribió Smith en reconocimiento al club de Núñez.

El cronista del New York Times relató cómo las distintas experiencias en Europa de los entrenadores que triunfaron en Sudamérica son una traba para darle oportunidades en el viejo continente. “En ocasiones, ese miedo ha estado bien colocado: Carlos Bianchi convirtió primero a Vélez Sarsfield y luego a Boca Juniors en los mejores equipos de América Latina, pero luchó por impactar en la Roma y luego, una década después, en el Atlético. Otros, como Marcelo Bielsa, han dado el salto con un poco más de facilidad. Sin embargo, ese escepticismo ya no se aplica solo a los sudamericanos. Los superclubes de Europa ven cada vez más un océano a su alrededor. Gallardo no es el único entrenador que, a estas alturas, podría haber esperado recibir la llamada de uno de los gigantes del juego", sentenció acerca del Muñeco.

En el cierre, Smith repasó el currículum del actual DT de River y dejó clara su visión acerca de su futuro en Europa. "Gallardo ha conquistado dos veces un continente. Ha construido un currículum irresistible, solo para que le digan que lo ha hecho todo en el lugar equivocado. Estos son los entrenadores que el Barcelona o el Manchester United deberían buscar nombrar ahora. Son los entrenadores a los que el Real Madrid o la Juventus podrían haberse acercado en verano. Lo más probable es que sean las próximas grandes cosas", soltó. Si Marcelo leyó el artículo, seguramente habrá terminado sonrrojado.