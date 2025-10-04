Es tendencia:
Además de Maxi Salas, las otras 6 ausencias que tiene Marcelo Gallardo en los convocados de River

Marcelo Gallardo no puede tener a todos sus futbolistas disponibles para visitar a Rosario Central.

Maxi Salas, delantero de River.
© Prensa RiverMaxi Salas, delantero de River.

Después de conseguir el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina, en el mundo River se focalizaron de lleno en lo que será la visita a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura, donde Marcelo Gallardo no podrá contar con la presencia de Maximiliano Salas porque está suspendido.

El delantero correntino, que anotó el gol con el que el Millonario eliminó a Racing el pasado jueves, fue expulsado frente a Deportivo Riestra y desde el Tribunal de Disciplina lo sancionaron con dos jornadas. Pero no es la única baja que tiene Gallardo.

Para un nuevo viaje hacia Rosario, el Muñeco tampoco contará con Ian Subiabre que está disputando el Mundial de Chile Sub 20, además de que Enzo Pérez sigue recuperándose del corte que sufrió ante Palmeiras, el cual le demandó siete puntos de sutura.

Los que también siguen afuera de la nómina, principalmente porque se están recuperando de sus respectivas lesiones, son Sebastián Driussi (reaparecería frente a Sarmiento, el próximo fin de semana), Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Gonzalo Martínez.

River dio a conocer la lista de convocados para viajar a Rosario.

River dio a conocer la lista de convocados para viajar a Rosario.

La posible formación de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero, Nacho Fernández; Facundo Colidio.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

