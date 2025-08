River fue contundente ante San Martín de Tucumán, goleó 3 a 0 con un doblete de Gonzalo Montiel y un tanto de Giuliano Galoppo y se clasificó a octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá ante Unión de Santa Fe. Los de Marcelo Gallardo no sufrieron ante el Santo y pudieron haber ganado por una mayor diferencia, pero Miguel Ángel Borja no estuvo fino en la definición, aunque hay que destacar que corrió, lucho y se generó varias situaciones.

Una vez terminado el partido, Marceo Gallardo habló en conferencia de prensa y fue consultado por Miguel Ángel Borja. Un periodista analizó el presente del colombiano y dio su opinión respecto a que todavía no se puede adaptar al sistema que el entrenador pretende. Gallardo comenzó a cambiar la cara en cuanto la pregunta se desarrollaba y lo interrumpió mientras hacía su análisis: “¿A qué sistema?”, consultó el Muñeco. Luego agregó: “No entiendo qué tiene que ver eso”, cuando el periodista le recalcó que Borja tienen características diferentes a las de Maximiliano Salas.

¿Qué dijo Gallardo sobre Borja?

También en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo afirmó sobre el colombiano: “Está pasando por una racha negativa, pero me gustó como se movió, tuvo situaciones, le faltó definir, pero es un jugador que siempre ha hecho goles. Tiene que tranquilizarse, no encerrarse en esa condición de frustración que es normal con un nueve que tiene posibilidades de hacer gol y no las hace. Tiene que confiar en él y lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades”.

Además, agregó: “Un delantero que tiene cinco situaciones de gol no está incómodo. Si él las hubiese concretado, era otra cosa. No lo vi incómodo para nada. Tuvo las situaciones, se movió bien, generó para el equipo, le faltó el gol nada más. Va a pelear con los delanteros, hoy le tocó jugar, pero mañana quizás a otro. Si incómodo es si hace gol o no, el análisis es muy flaquito. A Miguel se lo detecta si es goleador o no, yo lo fui a buscar por eso, no fui a que me haga el trabajo de Julián Álvarez, Borré o Salas. Se destaca por sus goles”.

“El rendimiento va en función del equipo, observo eso, porque no solo tiene que estar en las necesidades de hacer gol, sino también de funcionar para el equipo. Hoy no hizo gol pero fue funcional para el equipo. Me gustó el partido que hizo, más allá del gol. Fue un jugador que siempre hizo goles toda su carrera, está pasando por un momento de sequía, pero mientras tenga confianza en él, va a seguir teniendo minutos”, concluyó el Muñeco.

