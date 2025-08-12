Brilló en el River de Gallardo, jugó en la Selección Argentina y ahora sorprendió al fichar por Belgrano de Almafuerte

Aunque el mercado de pases en Argentina está cerrado desde hace semanas, en Córdoba se encuentran cocinando un bombazo que sacudiría el fútbol regional. En la Liga Ríotercense es donde le dieron vía libre a la sorpresa. Es que Belgrano de Almafuerte busca dar el golpe sobre la mesa tras inscribir a nada menos que Matías Suárez, el recordado delantero de River.

Sí, una de las máximas figuras del Millonario de Marcelo Gallardo, de hoy 37 años, estaría a un paso de gastar sus últimos cartuchos en una competencia amateur de su Córdoba natal, según el periodista Ibrahim Michref. Aunque todavía hay ciertos grises que no permiten cerrar el fichaje estrella.

El movimiento de inscripción es estratégico. A raíz de que el mercado de pases de la liga se encuentra llegando a su fin, Belgrano recurrió al trámite administrativo para recibir un plazo adicional, de aproximadamente 10 días, que le permita intentar ultimar detalles con el jugador y así concretar su arribo. Mientras, en Almafuerte intentan mantener la cautela en medio de una ansiedad que se vuelve incontrolable ante la chance de tener a un paso a un ex jugador de la Selección Argentina.

Matías Suárez, de figura en River a estar a un paso de una liga regional cordobesa.

Ahora bien, ¿cómo se abrió la puerta de Belgrano de Almafuerte? Todo surgió gracias a un exjugador del club, con quien Suárez compartió sus primeros pasos en las inferiores de Belgrano de Córdoba, que habría sido el encargado de acercarle la propuesta.

Suárez viene de rescindir contrato con Unión Española de Chile, donde había firmado a principio de año. En suelo trasandino disputó tan solo el primer semestre del año, durante el cual jugó 14 encuentros y anotó un gol, pero los resultados fueron preocupantes: el equipo salió penúltimo en el Apertura. Tras su salida, regresó a Córdoba e incluso se mostró activo participando de un partido amateur junto a amigos.

Publicidad

Publicidad

Matías Suárez disputó el último semestre en Unión Española de Chile.

Los números de Matías Suárez que ilusionan en Almafuerte

Pocas dudas caben sobre que Suárez supo ser uno de los delanteros cordobeses más destacados de los últimos años. En su distrito supo dejar una huella con la camiseta de Belgrano, donde disputó más de 140 partidos. Aunque su mejor versión en el fútbol argentino la mostró con River. Bajo la tutela de Marcelo Gallardo, su ciclo en el Millonario duró cinco años y logró erigirse como una de las máximas figuras del equipo: marcó 40 goles y otorgó 33 asistencias en 133 duelos, con el plus de haber levantado títulos nacionales e internacionales.

En Europa tampoco olvidan el nombre de Suárez. Allí brilló durante ocho temporadas en el Anderlecht de Bélgica y alcanzó un rendimiento que lo convirtió en ídolo del club. No obstante, su pico se vio en 2019, con la camiseta de River, cuando logró posicionarse en el radar de Lionel Scaloni y participó de seis partidos con la Albiceleste. Un extenso currículum que en Belgrano de Almafuerte sueñan con disfrutar.

Publicidad

Publicidad

ver también Su padre es nigeriano, se refleja en Julián Álvarez y tendrá su debut en la Reserva de River mientras lo sigue Gallardo