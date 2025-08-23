Con dos figuras en duda, Gallardo planea una formación de River con varios cambios vs. Lanús

Tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, River cambió rápidamente el chip y ya vuelve a enfocarse en el plano local. Es que este lunes, desde las 21.15, visitará a Lanús en La Fortaleza por la sexta fecha del Torneo Clausura. En ese sentido, Marcelo Gallardo ya piensa en la formación y todo indica que se inclinaría por una importante rotación.

El desgaste físico que implicó la serie ante Libertad, teniendo en cuenta que el Millonario jugó el segundo tiempo en inferioridad numérica por la expulsión de Giuliano Galoppo, obliga al cuerpo técnico a administrar esfuerzos. Además, el Muñeco tampoco le quita el ojo de encima a la cercanía del cruce de octavos de final de la Copa Argentina frente a Unión, a disputarse el jueves, para el cual el DT pretende llegar con piernas frescas.

Por eso, el armado del equipo ante Lanús tendrá una mezcla de nombres. Entre las principales dudas aparecen Paulo Díaz y Sebastián Driussi, ambos reemplazados en la revancha por molestias en el tobillo. Junto al Pity Martínez, quien se resintió de una lesión en el isquiotibial, se suman a la lista de jugadores que arrastran signos de fatiga.

Marcelo Gallardo aplicaría una rotación vs. Lanús (Prensa River).

Bajo ese contexto, varios nombres toman fuerzas para sumar minutos desde el arranque en La Fortaleza. En defensa, Lautaro Rivero y Juan Carlos Portillo podrían repetir la zaga central, mientras que Milton Casco asoma como alternativa en los laterales. En la mitad de la cancha, Kevin Castaño se perfila para ocupar un lugar tras haber ingresado sobre el final frente a Libertad. Y en la delantera, Miguel Borja apunta a ser la referencia de área.

Otros nombres que también están en consideración son Giuliano Galoppo y jóvenes como Bautista Dadin y Giorgio Constantini, preservado en Reserva para tener rodaje en Primera.

La posible formación de River vs. Lanús

Con ese panorama, el Millonario podría visitar a Lanús con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Milton Casco; Kevin Castaño, Giorgio Constantini, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Bautista Dadín y Miguel Borja. Un equipo con novedades, pero que buscará mantenerse firme en la zona B del torneo local sin perder de vista los próximos desafíos coperos.

