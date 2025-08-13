Con un cambio por línea, la probable formación de River para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores 2025

Luego de un duelo fallido ante Independiente, con una baja en el rendimiento y algunas actuaciones individuales flojas, River ya se enfoca en lo que será el duelo del próximo jueves ante Libertad de Paraguay en Asunción por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo buscarán volver a Buenos Aires con una victoria que les permita no tener sobresaltos en el partido de vuelta, que será el jueves 21 de agosto en el Estadio Monumental.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo recuperó algunos jugadores importantes, como el caso de Sebastián Driussi, Paulo Díaz y Juan Carlos Portillo, aunque cabe remarcar que la enfermería del Millonario está bastante concurrida, sobre todo en lo que respecta a los defensores. Ante este panorama, el Muñeco realizaría un cambio por línea para visitar a Libertad en Asunción el próximo jueves.

¿Cómo formaría River contra Libertad?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once del Millonario para visitar a Libertad sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Cabe recordar que Paulo Díaz respondió bien a las exigencias y sería titular, sino en su lugar podría jugar Juan Carlos Portillo, quien ya se recuperó de su lesión y recibió el alta médica.

Sebastián Driussi y Sebastián Boselli serían titulares contra Libertad. (Foto: Prensa River).

¿Por qué saldrían Lencina y Borja?

De confirmarse esa formación, Gallardo no solamente habrá realizado el cambio obligado de Germán Pezzella -quien se rompió los ligamentos ante el Rojo- sino que además cambiaría a Lautaro Rivero -que no está inscripto para esta instancia de la Copa Libertadores- y también a Santiago Lencina y Miguel Ángel Borja. En el caso del mediocampista obedecería a que es un partido caliente y optaría por la experiencia de Quintero, mientras que en el caso del delantero es por nivel.

River y un mes de agosto cargado

A los partidos que ya jugó en el mes de agosto –San Martín de Tucumán por Copa Argentina y contra Independiente por el torneo local- el Millonario tendrá días intensos por delante. El próximo jueves se medirá ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el domingo siguiente frente a Godoy Cruz por el torneo local, el siguiente jueves nuevamente contra el equipo paraguayo. El lunes 25 será el turno de visitar a Lanús, mientras que el 28 tendrá que enfrentar a Unión por la Copa Argentina en Mendoza.

