Jugador x Jugador de River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025

Jeremías Ledesma (5): Si bien Godoy Cruz llevó peligro repetidamente durante los primeros 45 minutos, el arquero de River no cometió errores groseros. No tuvo mucho que hacer ante Auzmendi ni en el primer tanto ni en la certera ejecución de penal. Igualmente, nunca estuvo del todo seguro.

Fabricio Bustos (6): El lateral derecho ofreció dos caras diametralmente opuestas. Por un lado, fue opción permanente con sus escaladas, llevando peligro para la última línea de Godoy Cruz. Por el otro, sufrió en demasía a su espalda, incluso perdiendo a Andino en el primer gol del rival.

Juan Carlos Portillo (4,5): El debutante redondeó un primer tiempo complicado, fallando notablemente con Andino en la jugada del primer gol de Godoy Cruz. Posteriormente, ajustó piezas en la etapa complementaria y se mostró bastante más firme.

Lautaro Rivero (5): El zaguero surgido de las divisiones inferiores de River aportó mucho carácter en el uno contra uno y también en los desplazamientos. De todas maneras, también perdió a Auzmendi en el primer festejo del contrincante y luego cometió un penal.

Milton Casco (6): A diferencia de Bustos, no tuvo grandes inconvenientes en lo relacionado con el aspecto defensivo. Sin embargo, tampoco expuso aportes considerables de mitad de cancha para adelante, ya que sus proyecciones no fueron tan nítidas.

Giuliano Galoppo (9): Una presentación de colección del volante de River. Se despachó con nada más ni nada menos que dos goles y fue un dolor de cabeza constante para el rival, desprendiéndose y llegando a posición de peligro una y otra vez.

Kevin Castaño (3): Ante la ausencia de Enzo Pérez se desempeñó como volante central y la realidad indica que no tuvo un buen partido. No fue efectivo en la contención y estuvo impreciso con la pelota. Una pérdida suya derivó en la acción del penal.

Ignacio Fernández (6,5): Es cierto que le faltó algo de constancia y de continuidad en su influencia en la generación de juego, pero también es verdad que, con un puñado de intervenciones caracterizadas por la claridad y la inteligencia, logró ser punzante.

Ignacio Fernández en acción. (Foto: Prensa River)

Juan Fernando Quintero (6): Su estadía en el campo de juego se caracterizó por algunas apariciones plagadas de talento y jerarquía, pero bastante aisladas. Gran centro para el segundo tanto de Galoppo. Le faltó algo de continuidad y se fue con una molestia.

Sebastián Driussi (8,5): Volvió a la titularidad después de mucho tiempo y respondió de manera sobresaliente. Abrió la cuenta con un golazo magistral de media distancia y luego se encargó de la cuarta conquista aprovechando un error defensivo de Godoy Cruz.

Bautista Dadín (6): Llevó a cabo su debut con la camiseta de River y se desempeñó con altura y con personalidad. No estuvo del todo fino en los últimos metros, pero se movió con acierto, arrastrando marcas y efectuando un trabajo sucio importante.

Bautista Dadín, titular en River. (Foto: Prensa River)

Ingresaron:

Marcos Acuña (6): Entró en un momento delicado del partido y, más allá de una infracción peligrosa, no tuvo grandes problemas en defensa. A su vez, fue opción potable en ataque.

Matías Galarza (5): Una vez más, el paraguayo se caracterizó más por batallar que por jugar. Inclusive, recurrió nuevamente a la pierna fuerte y vio la tarjeta amarilla.

Juan Cruz Meza (6): El juvenil pisó el verde césped en la recta final del partido y ofreció algunas pinceladas. Sin embargo, no fue del todo continuo.

Gonzalo Martínez (6): Si bien tuvo una acotada porción de tiempo en el campo de juego, apareció con un par de intentos muy interesantes.

Miguel Borja (4): Entró en el tramo final del compromiso y tuvo a su disposición tres chances claras para marcar. Sin embargo, resolvió muy mal.

