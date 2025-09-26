Diego Latorre y un crudo análisis del presente de River con críticas a Marcelo Gallardo: “No le pudo dar identidad”

Son horas delicadas para River. Tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo intenta dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene. Mientras el Millonario pone la mira en Riestra para recomponerse en el torneo local, también asoman voces críticas que analizan las causas de este traspié. Una de las más resonantes fue la de Diego Latorre, quien desmenuzó con detalle el presente futbolístico de Núñez.

Para el actual comentarista, la derrota frente al conjunto brasileño no fue un accidente aislado. “La eliminación de River es una consecuencia de un entrenador que no le pudo dar una identidad al equipo, que se dejó guiar por el último partido (vs. Estudiantes). A River le faltó desarrollo de juego y consolidación de los intérpretes, lo cual no es secundario”, señaló en ESPN. En esa línea, apuntó: “El cambio permanente es más riesgoso que la estabilidad o el brindarle confianza al jugador aunque no te haya respondido”.

Latorre también puso el foco en los rendimientos individuales y no tuvo filtro con nombre en particular: “Otra cosa fundamental es que Enzo Pérez ha entrado en un declive futbolístico. El “cinco” es fundamental y si tu volante central no está bien, eso genera debilidad en el resto”, sentenció. Según su mirada, la inclusión de Portillo “mejoró a River”, pero catalogó dicha modificación como la falta de “una construcción progresiva de un equipo” a lo largo del año. “Apenas algo salía mal, afuera. Eso terminó siendo la llave para que no encuentre la identidad y sin identidad no se puede jugar al fútbol”, remarcó.

Por eso, el exjugador insistió con lo que puede entenderse como un mensaje indirecto hacia Gallardo. “La construcción de un equipo está determinada por la titularidad de los jugadores y el ir mejorándolos. No sirve ‘este jugador no sirve hoy, traigamos otro en el mercado de pases’. La principal virtud de un entrenador es mejorar a los jugadores, no que sean descartables“, reflexionó.

Marcelo Gallardo, entrenador de River (Getty).

Por último, pidió alejarse de miradas oportunistas. “Con Palmeiras podés quedar eliminado, pero River hace mucho viene con altibajos, jugando mal. No se ve la capacidad de un equipo con superioridades individuales”, destacó, para instantáneamente mostrar los pasos que tomaría. “(Gallardo) Debe mejorar lo que tiene, no apelar a la billetera. Hay buenos jugadores. Tendrá que hacer una depuración de algunos símbolos, lo cual cuesta, pero hay plantel para jugar mucho mejor”, cerró.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el Millonario buscará levantarse en el Monumental este domingo ante Riestra, en lo que será su reencuentro con el público tras el golpe copero. Y , asu vez, ya tendrá un ojo puesto en un duelo aún más exigente: los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing, el próximo jueves en el Gigante de Arroyito.

ver también Mundial de Clubes 2029: por qué Boca y River necesitan que Racing no sea campeón de la Copa Libertadores