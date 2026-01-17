Edwuin Cetré rompió el silencio luego de que su representante lo ofreciera a River: “Siempre existen ofertas”

En un mercado de pases donde River acumula más frustraciones que certezas en la búsqueda de un extremo desequilibrante, en los últimos días de mercado pareció encontrar una posible solución que golpeó la puerta del Monumental sin que nadie la llamara. El protagonista fue Edwuin Cetré, pero lo que comenzó con una declaración explosiva terminó en un contundente descargo público.

En medio de los golpes que recibieron en Núñez tras las caídas de los pases de Prestianni, Allende, Carrizo, entre otros, las palabras de Giancarlo Uda, agente del futbolista colombiano, no pasaron por alto. “Si en algún momento tiene que cambiar de equipo, me dijo que ojalá fuera a River Plate. Me contó que le encantaba River“, aseguró el representante en diálogo con Picado TV.

La declaración, que ubicaba a la figura del Pincha casi ofreciéndose a jugar en el Monumental, generó un revuelo inmediato. Sin embargo, lejos de dejar correr las especulaciones, Cetré salió a desmentir a su propio apoderado. “En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije“, disparó a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Y fue más allá al aclarar su postura sobre el mercado: “Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto“.

El posteo de Cetré desmintiendo los dichos de su representante sobre su “sueño” de jugar en River.

Para cerrar el capítulo, Cetré reafirmó su vigencia en el equipo de Eduardo Domínguez. “Estoy enfocado en mi presente, trabajando día a día. Agradezco el apoyo de la gente y el respeto del club. Seguimos“, sentenció, acompañando el texto con un emoji de un león y un corazón rojo, en referencia a Estudiantes.

La aclaración no es menor, considerando el peso específico del jugador. Desde su llegada en enero de 2024, Cetré se convirtió en una pieza clave del Pincha: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones). Así, lo que por un instante pareció una oportunidad de mercado servida en bandeja para un River necesitado, parece haberse diluido rápido.

