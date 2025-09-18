Nacho Fernández solo necesitó una frase para ilusionar a los hinchas de River de cara a la vuelta contra Palmeiras

Palmeiras se impuso en el primer compromiso frente a River, y ahora definirán en Brasil a uno de los clasificados a las semifinales de la Copa Libertadores. A pesar de que los comandados por Marcelo Gallardo no tuvieron una buena jornada, donde el juego que venían mostrando no apareció, tendrán que modificar ciertas situaciones.

Nacho Fernández fue uno de los titulares que salió en el complemento y le dejó su lugar al juvenil Santiago Lencina. En los minutos finales del cotejo hubo una mejoría por parte de los riverplatenses, por lo que quedaron al borde del empate. Pero mientras los hinchas se preguntan cómo harán para revertir la llave, el ex Temperley los ilusionó.

“Sabemos que quedamos en desventajas, pero tenemos un equipo muy bueno y tenemos con qué ir a darlo vuelta en Brasil”, exclamó en ESPN el mediocampista de 35 años que es uno de los grandes referentes que tiene el plantel, y que buscó alentar a los fanáticos para que no bajen los brazos.

Después de 18 partidos, River perdió el invicto de local por la Copa Libertadores, y ahora irá a tierras brasileñas con algo de vida para revertir la serie, más allá de que por una cuestión reglamentaria no existe más el gol de visitante. Y como en algún momento Gallardo sostuvo “que la gente crea”, el mensaje del oriundo de Castelli fue esperanzador.

Tweet placeholder

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River y Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque y con transmisión de Disney+. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

El cuadro de la Copa Libertadores