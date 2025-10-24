El pedido especial de Gallardo a los jugadores de River para cuidarse de Sebastián Villa

River tiene este viernes una gran oportunidad de maquillar un irregular presente futbolístico. En el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 22.10 buscando sellar su boleto a la final de la Copa Argentina, donde ya espera Argentinos Juniors.

Marcelo Gallardo sabe de la importancia de dar ese paso para lograr también recomponer la relación del plantel con los hinchas y es por eso que no quiere conceder ningún tipo de ventaja a La Lepra, que tiene a un ex Boca como su principal carta ofensiva: Sebastián Villa.

Consciente de lo mucho que han sufrido sus dirigidos la pelota parada rival a lo largo del semestre, el DT hizo un pedido especial a sus futbolistas para el duelo de esta noche. Según contó en ESPN el periodista Gustavo Yarroch, el mismo estuvo precisamente ligado al colombiano y a no conceder faltas innecesarias cerca del área propia para no correr riesgos de su buena pegada.

El plantel del Millonario llegó a Córdoba sobre la noche de este jueves, fue recibido por una multitud y quedó concentrado en el Hotel Quinto Centenario. Aunque todavía no hubo confirmación sobre la formación con la que saltará a la cancha pasadas las diez de la noche, River podría alinear con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

River tomará cuidados especiales con Sebastián Villa.

Villa, cien por ciento de La Lepra

Después que Sebastián Villa fuera absuelto por la Justicia en la causa por “abuso sexual con acceso carnal”, la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza accionó rápido y procedió a la compra de la totalidad de la ficha de quien viene siendo su futbolista más destacado.

Publicidad

Publicidad

Según pudo saber BOLAVIP, la institución mendocina poseía el 80% del pase del extremo de 29 años y adquirieron el 20 por ciento restante para ser los únicos dueños del futbolista que tiene contrato hasta el 31 de diciembre y es muy importante para el plantel que comanda tácticamente Alfredo Berti.

La posible formación de Independiente Rivadavia para buscar el batacazo ante River

Alfredo Berti tendría decidido salir a buscar el boleto a la final de la Copa Argentina con Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa.