Marcelo Gallardo suele sorprender con las formaciones en River. Siempre está en la búsqueda de algo novedoso que sorprenda a los rivales. En esta oportunidad, recurrió ante Estudiantes a un esquema que supo utilizar, sobre todo en momentos puntuales, como por ejemplo en la ida de la final de la Libertadores 2018 ante Boca, también en algunos partidos de 2019 y 2020, se trata de la línea de tres defensores centrales, con los dos laterales casi como extremos.

El pasado sábado, River visitó a Estudiantes en La Plata y Gallardo armó la defensa con: Bustos y Acuña como laterales adelantados, mientras que Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo y Lautaro Rivero fueron los centrales. El funcionamiento fue óptimo, el equipo se sintió cómodo, hubo armonía y entendimiento entre los centrales, aunque este esquema táctico duró solamente 30 minutos, ya que Martínez Quarta se fue expulsado antes del cierre del primer tiempo.

¿Qué dijo Gallardo sobre repetir esquema ante Palmeiras?

El próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, River recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En conferencia de prensa, a Marcelo Gallardo le consultaron si repetiría el esquema ante el Verdao y dijo: “Vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para ir probando variantes de acuerdo a cómo creamos que se puede dar esta serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno. Después veremos cuál es la que elegimos para este primer partido. Me gustó lo que hizo el equipo”.

Juan Carlos Portillo. (Foto: Getty).

Gallardo palpitó el cruce ante Palmeiras

El Muñeco se refirió al partido del próximo miércoles y dijo: “Cuando se miden dos equipos representativos en Copa Libertadores… ellos también están pensando en nuestro potencial. Va a ser una serie cerrada según entiendo yo. La serie no se va a definir en el primer partido. Hay que jugar muchísima inteligencia y con presencia como la que se vio hoy. Si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien”.

ver también Marcelo Gallardo solo necesitó 4 palabras para ilusionar a River de cara al cruce con Palmeiras por Copa Libertadores

“Va a ser una serie cerrada. Un equipo como Palmeiras que se defiende muy bien, que tiene presencia defensiva, fuerte físicamente, con jugadores que no necesitan mucho volumen de juego para convertir. Es un equipo directo que te puede generar peligro. Tenemos que estar muy atentos a eso. Después creo yo que en esta serie de 180 minutos va a ser muy cerrada, intentando que sea favorable para nosotros en el primer partido, pero si no es así, se va a jugar mucho en el segundo partido. Espero ese tipo de partido”, completó Gallardo.

Publicidad

Publicidad

ver también River, en vilo: sin Abel Ferreira, Palmeiras ganó, gustó y goleó a días del cruce de cuartos de la Copa Libertadores