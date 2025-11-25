No fue un 2025 fácil para River en general y para Enzo Pérez en particular. El referente regresó al club luego de haber pasado un año en Estudiantes y si bien en el primer semestre fue titular indiscutido, en el segundo perdió su puesto ante Juan Carlos Portillo, tuvo una lesión que lo marginó por unas semanas y alternó bueno y malos rendimientos.

Lo que nunca se le va a poder reclamar a Enzo Pérez es su actitud, la de un profesional con todas las letras. En un equipo tibio, que muchas veces perdía desde lo físico y el temperamento, el mendocino jamás resignó una gota de sudor y eso el hincha se lo valora y mucho.

El contrato de Enzo Pérez con River se termina en diciembre de este 2025 y la información que pudo averiguar Bolavip es que no continuará en el Millonario de cara al 2026. El propio futbolista dialogó con la prensa una vez consumada la eliminación del Torneo Clausura ante Racing y fue consultado respecto a su futuro.

¿Qué dijo Enzo Pérez sobre su futuro en River?

A Enzo Pérez le preguntaron si sentía que había jugado sus último minutos con la camiseta de River y el mendocino afirmó: “Y… no sé. Pasan muchas cosas, la realidad hoy que lo que menos pienso es en eso. Trato de enfocarme donde me tengo que enfocar y nada más. Si me toca jugar, dar siempre lo mejor y si me toca estar afuera, apoyar como lo hice siempre en mi carrera, no solamente acá en River”.

Por otro lado, agregó: “En los clubes que fui nunca firmé un contrato por cantidad de partidos que tengo que jugar, uno eso se lo tiene que ganar en el entrenamiento y en los partidos. A mí me ha tocado jugar al principio una cantidad de partidos fue porque el técnico me lo propuso, después me tocó estar fuera por una tema de lesión y porque otro compañero estaba mejor que uno”.

Enzo Pérez fue titular ante Racing. (Foto: Getty).

“Se hablaron muchas cosas de mi edad, de los 39 años y de un montón de situaciones. No solamente durante este año y en los anteriores, cuántas lesiones tuve… y eso es porque me cuido, porque soy un apasionado de este deporte, lo amo, porque es todo para mí. Después las conclusiones que saca cada uno es muy particular”, completó en mendocino.

