En los días que corren, sobre todo en el mundo de las redes sociales, pareciera ser importante tener posturas fuertes. Cuando River quedaba eliminado por penales, Franco Armani era un arquero inexperto en la materia, Marcelo Gallardo tendría que cambiarlo por el suplente para disputar la tanda y varias teorías más que realmente no tenían sentido. Ahora que fue clave en las últimas dos definiciones, en las que justamente el Millonario ganó, el Pulpo pareciera ser un héroe y entendido en este aspecto.

La realidad es que lo trabajó y se nota, pero en la inmensa mayoría de las tandas de penales, es mayormente responsabilidad de los pateadores más que de los arqueros. Sin ir más lejos, en la Supercopa Internacional, Armani había sido importante ante Talleres, pero sus compañeros fallaron. En apenas siete días, River tuvo que definir el pase a cuartos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Argentina ante Libertad y Unión, respectivamente y en ambas tantas fue clave Armani.

Armani habló del Dibu Martínez

Entre 2021 y 2024, Franco Armani y Dibu Martínez fueron los únicos dos arqueros fijos en las convocatorias de Lionel Scaloni a la Selección Argentina. En un puesto tan particular, el Pulpo y Dibu se hicieron cercanos y, una vez que terminó el duelo ante Unión, el arquero de River se refirió en diálogo con TyC Sports a su ex compañero de la Albiceleste, que actualmente se desempeña en Aston Villa: “Uno siempre mira a los grandes. Durante todos los años en los que estuve en la Selección aprendí mucho de él. Agradecido porque sé que me sigue todos los partidos. Un saludo muy grande para él”.

Franco Armani. (Foto: Prensa River).

El Pulpo hizo la gran Dibu ante Unión

Si algo popularizó a Emiliano Martínez en sus primeras actuaciones en la Selección Argentina fue su personalidad y su conducta en la tanda de penales ante Colombia por las semifinales de la Copa América 2021. Allí buscó amedrentar a sus rivales con algunas chicanas, situación que repitió ante Países Bajos y Francia en el Mundial de Qatar. A su estilo, Franco Armani hizo lo mismo el pasado jueves ante Unión por la Copa Argentina, cuando se quedó parado, le dio la pelota en la mano a Fascendini, lo miró fijo y le dijo: “Ojo”, en reiteradas oportunidades.

