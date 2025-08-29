Es tendencia:
Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales

Al Pulpo hasta se le hizo bullying por su poca capacidad para atajar penales. Trabajó y trabajó para mejorar, y hoy se convirtió en un ejemplo de superación dentro del fútbol.

Por Toti Pasman

Franco Armani, arquero de River Plate.
Nadie merecía tanto estas noches de épica millonaria ante Libertad y Unión como Franco Armani. Campeón del mundo, ganador del título más importante de la historia de River en Madrid -con una tapada clave a Benedetto en la última jugada de La Bombonera en la primera final-, dueño de tapadas milagrosas en Porto Alegre, en Avellaneda ante Gigliotti, y tantas otras proezas en el lomo.

Al Pulpo, los periodistas le hacíamos bullying por sus malos resultados en los penales. Era su cuenta pendiente, su talón de Aquiles. Pedimos a rabiar un arquero ataja-penales para River que reemplace a Armani a la hora de la verdad.

Así, River llegó a la increíble racha de 9 series perdidas de forma consecutiva en tandas de penales, incluso con Armani atajando uno o dos penales por serie debido a los fallos de los ejecutantes.

El arquero millonario tragó saliva, se bancó todas las críticas, trabajó, entrenó y hoy tiene la felicidad merecida de ser el héroe en los penales, para hacer pasar al River de Gallardo dos veces por esta vía en poco más de siete días de diferencia.

Hoy los hinchas de River están tan cebados, tan enamorados del 1, uno de los arqueros más trascendentes de la historia millonaria sin dudas, que piden penales para definir la serie contra Palmeiras en la Libertadores, y también contra Racing en Copa Argentina. ¡Qué series se vienen, mamita querida!

El pueblo riverplatense ahora quiere empatar para que Armani brille en su nueva especialidad: atajar penales. El ejemplo Armani sirve para todos los aspectos de la vida: siempre hay que luchar y nunca hay que rendirse ni bajar los brazos, porque el premio puede ser delicioso.

