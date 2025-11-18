Franco Mastantuono reconoció la crisis de River y dio la fórmula para revertir la situación: “Tiene chances”

A más de diez mil kilómetros de distancia, atravesando el océano Atlántico y viviendo su momento más complicado desde que llegó a Real Madrid. Nada le impidió a Franco Mastantuono volver a ponerse la camiseta de River, esta como hincha. Y es que mientras arrastra una pubalgia que lo tiene a maltraer, aprovechó su primera entrevista en Europa para enviarle un mensaje de aliento a sus excompañeros y al hincha en medio del tenso momento que vive el club.

En diálogo con El Larguero, la joya de 18 años no solo habló de su recuperación, sino que se permitió abrir una ventana emocional hacia Núñez. “Siempre se extraña River. Bueno, ahora no están pasando por un buen momento…”, expresó antes de ser interrumpido por el entrevistador, quien a tono de broma le respondió asegurando que los hinchas lo extrañan más a él que él al club. Acto inmediato, Mastantuono sonrió y contestó: “Yo creo que los dos, ja”.

A partir de allí, el delantero se metió de lleno en la actualidad Millonaria, dejando un mensaje cargado de optimismo en un mundo en el que prima la preocupación a nivel depprtivo. “River es un club enorme y sé que va a volver a estar en el radar que se lo tiene. Todavía queda un campeonato que siempre tiene chances de ganar por lo que es el club, la camiseta y los jugadores que tiene“, remarcó, confiando en la última bala que le queda al equipo para revertir la situación.

Y mostrando su ya habitual madurez, concluyó: “Hoy no es el mejor momento, pero sé que esa situación se va a revertir”. Lejos de desentenderse, reveló que está lejos de desentenderse de la actualidad del club: lo demostró al admitir haber seguido de cerca la derrota en el último Superclásico. “Vi el partido y no fue nada lindo. Son cosas del fútbol, a veces se gana y a veces se pierde”, sostuvo con tranquilidad.

Mastantuono, la figura del primer Superclásico del año (Getty Images).

Bajo esa línea, remarcó que la crisis deportiva actual actual no debe borrar el dominio que, a su criterio, tuvo la institución ante Boca durante los últimos años. “River en los últimos años le ha ganado mucho, y hay que recordar eso, porque la historia del club también se enmarca en los últimos años que han pasado, donde River demostró que es el más grande de América”, afirmó. Un mensaje que, en medio de la incertidumbre que se palpita en Núnez, puede funcionar como un pequeño mimo.

Mastantuono habló de su comparación con Lamine Yamal

De la misma forma en la que mostró una vez más su pasión por River, el oriundo de Azul también habló del presente que vive en Madrid. Y así como se refirió a su presente, resultó inevitable que en la conversación no se cuele el nombre de Lamine Yamal. Consultado por la constante comparación que existe entre ambos, Mastan, sin dudar, respondió: “Hoy en día Lamine es mejor que yo“. Y comparó: “Demostró un nivel increíble y yo estoy en proceso de adaptación“.

Datos clave