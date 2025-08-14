River lo pagó una fortuna y los hinchas lo destrozaron por su nivel contra Libertad por la Copa Libertadores: “Es un medio pelo”

River no tuvo una buena noche en Paraguay, donde empató sin goles frente a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien la serie se definirá en el Monumental, donde el elenco comandado por Marcelo Gallardo tendrá un mayor porcentaje de clasificar, principalmente porque estará ante su público, y con el que se hace muy fuerte.

Antes, los del barrio porteño de Núñez deberán recibir a Godoy Cruz por el Torneo Clausura, y se espera que Gallardo coloque mayoría de suplentes para darle descanso a casi todos aquellos que jugaron frente al Gumarelo. Pero habrá que aguardar algunos días para conocer la decisión que tome con Kevin Castaño, quien no tuvo una buena actuación y fue de los más criticados por los hinchas.

Por medio de las redes sociales, principalmente en Twitter, el colombiano que llegó procedente desde Krasnodar a cambio de 12.860.000 fue apuntado por su producción futbolística. Incluso, muchos de los comentarios que realizaron los hinchas destacaron que, con su salida en el entretiempo, el nivel del Millonario mejoró.

“Excusa 10000000 de por qué Castaño juega mal… juega mal porque es un medio pelo, dejen de justificarlo”, exclamó el usuario @nahuelroark en la ex red social del pajarito. El hincha @cadelapava también cuestionó su nivel, como tantos otros que no pudieron viajar hasta Paraguay, y destacó que “River pagó por Castaño 13 millones y hasta el momento nada de nada”, dando a entender que fue excesivo el importe que abonaron los directivos.

Las críticas de los hinchas de River contra Kevin Castaño

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Libertad?

Luego de lo que fue el partido en Paraguay, el segundo y último partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Libertad se disputará el jueves 21 de agosto, en el Monumental. Iniciará a las 21:30, y podrá verse por Telefé y Disney+.

El cuadro de la Copa Libertadores