River y Racing se verán las caras en el Cilindro de Avellaneda este lunes desde las 19.15 horas por los octavos de final del Torneo Clausura. Los de Núñez llegan al clásico en un mal momento y saben que de avanzar a cuartos de final tendrá un envión anímico necesario. Los de Marcelo Gallardo no solamente se juegan salvar el año en este Clausura, sino también la posibilidad de ingresar a la próxima Copa Libertadores.

Al terminar la temporada regular, River quedó cuarto en la tabla anual y hasta el momento jugará la Copa Sudamericana el año que viene, pero eso puede cambiar. Si los de Gallardo salen campeones del Clausura ingresarán directamente en fase de grupos al torneo más importante del continente, mientras que si lo hacen Boca, Argentinos Juniors o Lanús, lo harán desde la Fase 2, popularmente conocida como repechaje.

El probable once de River ante Racing

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para enfrentar a los Gustavo Costas sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Gonzalo Montiel vuelve tras ausentarse ante Vélez. (Foto: Getty).

Los hinchas piden a Ruberto

A través de su canal de WhatsApp, Bolavip propuso una encuentra para que los hinchas de River elijan la dupla ofensiva para visitar a Racing. Las opciones eran variadas: Driussi-Salas, Driussi-Ruberto, Salas-Ruberto, Ruberto-Subiabre, Ruberto-Freitas y Freitas-Subiabre. Por una diferencia abismal la que se impuso fue la conformada por Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. De esta manera, la gran mayoría pidió que salga del equipo Sebastián Driussi.

Borja y Paulo, nuevamente fuera de los convocados

Tal como había sucedido ante Vélez, Marcelo Gallardo volvió a dejar fuera de los convocados a Paulo Díaz y a Miguel Ángel Borja. El chileno y el colombiano tuvieron un año para el olvido y todo indica que no continuarán en 2026. Al Colibrí se le termina el contrato y no será renovado, mientras que por marcador central escucharán ofertas.

