River viene de ganarle, sobre la hora, a Instituto y ahora tendrá que visitar a San Lorenzo, en lo que será el primer clásico del año para el elenco comandado por Marcelo Gallardo. Luego de dar a conocer la lista de convocados, donde no aparecen el Pity Martínez ni Maxi Meza, el entrenador aún no definió quiénes irán desde el inicio.

Ante la ausencia de Meza, habrá un cambio obligado y no se repetirá el equipo de las primeras dos jornadas del Torneo Apertura 2025. Por estas horas, quien tiene todos los números para ocupar el lugar del ex Independiente, que arrastra una tendinitis rotuliana en su rodilla, es el paraguayo Matías Rojas. Tras ingresar muy bien ante la Gloria, se ganaría un lugar.

En el sector defensivo no habría modificaciones, al igual que en el arco, dado a que Franco Armani se repuso de su grave error contra los cordobeses y se mantendrá bajo los tres postes. Pero en el ataque, Gallardo no está viendo bien a Facundo Colidio, que en los primeros encuentros no logró ser determinante. Por eso mismo, su presencia está en duda.

En el caso de que no juegue Colidio, quien ocuparía su lugar sería uno de los últimos refuerzos: Sebastián Driussi. El delantero que regresó desde Austin, ingresó en la etapa complementaria del partido frente a Instituto, y al Muñeco le gustaría verlo en acción con una gran cantidad de minutos, por lo que podría acompañar en el ataque a Miguel Borja.

Marcelo Gallardo haría cambios para que River visite a San Lorenzo.

La posible formación de River vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2025

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini, Matías Rojas; Facundo Colidio o Sebastián Driussi y Miguel Borja.

DT: Marcelo Gallardo.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

