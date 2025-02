Sin Pity Martínez ni Meza, pero con un inesperado regreso: los convocados de River para visitar a San Lorenzo

Tras la victoria en el Monumental ante Instituto, River se prepara para el clásico ante San Lorenzo, que se jugará este domingo 2 de febrero a las 17 en el Nuevo Gasómetro. Marcelo Gallardo metió mano en la lista de convocados, con bajas obligadas y un sorpresivo regreso.

Entre las ausencias, se destaca la de Maximiliano Meza, que tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo del último encuentro. El volante tiene para al menos dos semanas de recuperación por una tendinitis rotuliana. Su recuperación durará entre 2 y 3 semanas.

El otro que no está es Gonzalo Martínez, que posterga su regreso para el siguiente compromiso ante Independiente. Por su parte, Ramiro Funes Mori, que sigue en el club, se mantiene fuera de la nómina. Por supuesto, tampoco está Pablo Solari, que cerró su transferencia a Spartak Moscú y ya se despidió de sus compañeros.

Una de las novedades es la reaparición de Federico Gattoni, que no había sido tenido en cuenta para el encuentro pasado en el Monumental. El marcador central había estado ante Platense (fue al banco y no ingresó) y estará nuevamente ante el Ciclón, su ex equipo.

La lista de concentrados de River para el clásico ante San Lorenzo

ARQUEROS : Franco Armani y Jeremías Ledesma.

: Franco Armani y Jeremías Ledesma. DEFENSORES : Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Federico Gattoni, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Milton Casco.

: Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Federico Gattoni, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Milton Casco. MEDIOCAMPISTAS : Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Santiago Simón, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini y Matías Rojas.

: Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Santiago Simón, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini y Matías Rojas. DELANTEROS: Sebastián Driussi, Gonzalo Tapia, Miguel Borja y Facundo Colidio.

La posible formación de River

Respecto al equipo que -sin jugar bien- venció a Instituto, el Muñeco se ve obligado a reemplazar a Maxi Meza por lesión y todo indica que lo reemplazará Matías Rojas. Además, Driussi podría meterse en el XI en reemplazo de Colidio, de bajo rendimiento en las dos presentaciones anteriores.

De concretarse estas variantes, el equipo para enfrentar al Ciclón sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini, Matías Rojas; Facundo Colidio o Sebastián Driussi y Miguel Borja.

