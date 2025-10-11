Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento por el Torneo Clausura

River necesita ganar. Luego de caer ante Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Rosario Central en el Torneo Clausura, los de Marcelo Gallardo tienen que sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba en la Zona B y por otro lado para no descuidar la tabla anual, en la que se encuentra en la tercera posición con 49 unidades, una menos que Boca y cuatro menos que el Canalla. Por eso, el duelo ante Sarmiento del próximo martes pasará a ser trasncendental.

El próximo domingo, desde las 19.15 horas, River recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres. Para este encuentro, Marcelo Gallardo no podrá contar con varios jugadores por diversos motivos: convocados a sus selecciones para la fecha FIFA, lesiones y un expulsado.

¿Cómo formaría River contra Sarmiento?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Cabe destacar que la sanción a Salas tras su expulsión ante Deportivo Riestra fue reducida y por eso puede jugar frente al elenco de Junín.

Las bajas de River para enfrentar a Sarmiento

Marcos Acuña: convocado por Argentina

Gonzalo Montiel: convocado por Argentina

Lautaro Rivero: convocado por Argentina

Juanfer Quintero: convocado por Colombia

Kevin Castaño: convocado por Colombia

Matías Galarza Fonda: convocado por Paraguay

Ian Subiabre: en el Mundial Sub-20

Enzo Pérez: terminando su recuperación

Germán Pezzella: lesionado

Giorgio Costantini: lesionado

Agustín Ruberto: terminando su recuperación

Pity Martínez: lesionado

Juan Portillo: suspendido

¿Cómo está River en las tablas?

El Millonario se encuentra en la cuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos y está a cinco unidades de Deportivo Riestra, el líder del grupo. Por otro lado, en la tabla anual está tercero con 49 puntos, uno menos que Boca y cuatro menos que Rosario Central. Cabe destacar que todavía debe enfrentar a Sarmiento, Talleres, Gimnasia, Boca y Vélez. Además, el próximo 24 de octubre se medirá ante Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina.

