Con cambios en todas las líneas, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento por el Torneo Clausura

El Millonario recibirá al conjunto de Junín el próximo domingo desde las 19.15 horas por la fecha 12 de la Zona A del torneo local.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River necesita ganar. Luego de caer ante Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Rosario Central en el Torneo Clausura, los de Marcelo Gallardo tienen que sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba en la Zona B y por otro lado para no descuidar la tabla anual, en la que se encuentra en la tercera posición con 49 unidades, una menos que Boca y cuatro menos que el Canalla. Por eso, el duelo ante Sarmiento del próximo martes pasará a ser trasncendental.

El próximo domingo, desde las 19.15 horas, River recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres. Para este encuentro, Marcelo Gallardo no podrá contar con varios jugadores por diversos motivos: convocados a sus selecciones para la fecha FIFA, lesiones y un expulsado.

¿Cómo formaría River contra Sarmiento?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para jugar contra Sarmiento es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Cabe destacar que la sanción a Salas tras su expulsión ante Deportivo Riestra fue reducida y por eso puede jugar frente al elenco de Junín.

Sebastián Driussi vuelve luego de una lesión. (Foto: Prensa River).

Las bajas de River para enfrentar a Sarmiento

  • Marcos Acuña: convocado por Argentina
  • Gonzalo Montiel: convocado por Argentina
  • Lautaro Rivero: convocado por Argentina
  • Juanfer Quintero: convocado por Colombia
  • Kevin Castaño: convocado por Colombia
  • Matías Galarza Fonda: convocado por Paraguay
  • Ian Subiabre: en el Mundial Sub-20
  • Enzo Pérez: terminando su recuperación
  • Germán Pezzella: lesionado
  • Giorgio Costantini: lesionado
  • Agustín Ruberto: terminando su recuperación
  • Pity Martínez: lesionado
  • Juan Portillo: suspendido
La mala noticia que recibió Marcelo Gallardo sobre Enzo Pérez y el jugador que recupera River tras 4 meses

¿Cómo está River en las tablas?

El Millonario se encuentra en la cuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos y está a cinco unidades de Deportivo Riestra, el líder del grupo. Por otro lado, en la tabla anual está tercero con 49 puntos, uno menos que Boca y cuatro menos que Rosario Central. Cabe destacar que todavía debe enfrentar a Sarmiento, Talleres, Gimnasia, Boca y Vélez. Además, el próximo 24 de octubre se medirá ante Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con dedicatoria a River, el posteo de la Champions League que incluyó a Julián Álvarez y Enzo Fernández

Se solucionó el conflicto y una joya de la Reserva de River firmará su primer contrato con una cláusula millonaria

lautaro toschi
Lautaro Toschi

