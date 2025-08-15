La decisión de Conmebol con Paulo Díaz tras el empate de River con Libertad por la Copa Libertadores

River regresó de Paraguay con la serie abierta. El empate sin goles ante Libertad en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores dejó todo por resolverse en el Monumental, en el choque de vuelta pautado para el próximo martes. Y a pesar de que el duelo en Asunción careció de altas emociones, dejó a un protagonista inesperado en la mira.

Se trata de Paulo Díaz, quien llegó con dudas en la previa por una inflamación en la rodilla, fue titular a pesar de estar al límite físicamente y terminó captando la atención de la Conmebol tras responder bien dentro de la cancha. Lejos de mostrar signos de dolor o limitaciones, el rendimiento del chileno no pasó desapercibido y, pocas horas después del encuentro, justamente desde Paraguay llegó un reconocimiento: la Conmebol lo eligió como uno de los defensores destacados de la semana en la Copa Libertadores.

El organismo incluyó al chileno en su equipo ideal tras los partidos de ida de octavos de final. Díaz figura en una línea de tres zagueros junto a Gustavo Gómez, referente de Palmeiras, y Vitinho, de Botafogo. Además, es el único jugador considerado de la serie entre River y Libertad.

El resto de la formación se se completada con Rafael (Sao Paulo) en el arco, Artur (Botafogo), Santiago Ascacíbar (Estudiantes LP), David Terans (Peñarol) y Marlos Moreno (Atlético Nacional) en el mediocampo, quienes acompañan a un tridente ofensivo conformado por Bruno Henrique (Flamengo), José López (Palmeiras) y Vitor Roque (Palmeiras).

Ahora, Marcello Gallardo afrontará los entrenamientos con la tranquilidad de tener a disposición a una pieza vital en su defensa. Previo a pensar nuevamente en Libertad, en al radar de River aparece Godoy Cruz. Pero todo indica que el DT apostaría por una rotación de nombres, en la cual se incluiría Paulo Díaz.

La posible formación de River vs. Godoy Cruz

El próximo domingo, desde las 18.30 horas, River recibirá a Godoy Cruz por la quinta jornada de la Zona B del Torneo Clausura. El probable once estaría conformado por Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Pity Martínez; Ian Subiabre y Miguel Ángel Borja.

