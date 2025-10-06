La estadística que preocupa a todo River e hizo reflexionar a Gallardo: “Es incómodo”

El fútbol argentino es sumamente físico y jugar con inferioridad numérica es muy complicado. River atraviesa un momento complicado en el año, los resultados no acompañan, el juego no aparece y los problemas de disciplina son importantes. De hecho, hay una estadística lapidaria para el equipo de Marcelo Gallardo y es que en lo que va de 2025, los de Núñez sufrieron nada más y nada menos que diez expulsiones.

Si bien es cierto que no todas fueros iguales y que alunas se dieron casi con el partido terminado, la realidad es que no deja de ser un número considerable. Sin ir más lejos, el pasado domingo fue determinante la expulsión de Juan Carlos Portillo para el resultado final ante Rosario Central que terminó siendo 2 a 1 a favor del equipo de Ariel Holan.

Portillo dejó a River a los 38 minutos del primer tiempo y para los de Núñez se hizo cuesta arriba, especialmente porque Gallardo optó porque Kevin Castaño pase a ocupar la posición de volante central y no tuvo un buen partido. A pesar de esa decisión táctica, al Millonario le pesó tener uno menos durante todo el segundo tiempo y pudo recibir más goles, pero los rosarinos no estuvieron finos en los metros finales.

Portillo fue amonestado por agarrar del cuello a Di María. (Foto: Getty).

La reflexión de Marcelo Gallardo

El Muñeco habló en conferencia de prensa y se refirió a cómo manejar el temperamento de los jugadores: “Hay que hablar y ser inteligente, el jugador asimila, entiendo que están a mil, pero en partidos calientes hay que ser inteligentes, intentar tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, creo que es incómodo tener que jugar con un hombre menos y eso hace que suframos las consecuencias, hay que aprender“.

Las 10 expulsiones de River en 2025

01/03 | Enzo Pérez vs. Estudiantes

09/03 | Santiago Simón vs. Atlético Tucumán

21/06 | Kevin Castaño vs. Monterrey

25/06 | Lucas Martínez Quarta vs. Inter

25/06 | Gonzalo Montiel vs. Inter

21/08 | Giuliano Galoppo vs. Libertad

13/09 | Lucas Martínez Quarta vs. Estudiantes

24/09 | Marcos Acuña vs. Palmeiras

28/09 | Maximiliano Salas vs. Deportivo Riestra

05/10 | Juan Carlos Portillo vs. Rosario Central

