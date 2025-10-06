Con una chicana a Tapia, un histórico de River apuntó contra la AFA por los arbitrajes: “Ya entendí”

Ser árbitro en el fútbol argentino es una misión casi imposible. Nadie regala absolutamente nada, se reclama en todas las jugadas, los futbolistas muchas veces increpan a los jueces y la tensión con la que se vive es muy alta. Ahora bien, los criterios deben ser iguales en todos los partidos y quien estalló el pasado domingo por esta cuestión fue Sergio Berti, popularmente conocido como La Bruja, quien dejó su huella en River por sus grandes actuaciones, especialmente en la década del 90.

El pasado domingo, River visitó a Rosario Central y si comenzó ganando, pocos minutos después se lo empataron y para colmo de males, a los 38 minutos del primer tiempo se quedó con diez por la expulsión de Juan Carlos Portillo, quien en dos minutos recibió dos tarjetas amarillas. La primera de ellas fue por agarrar del cuello a Ángel Di María y la segunda por cometer una falta arrojándose desde atrás.

La realidad es que la expulsión fue correcta, ya que ambas jugadas eran merecedoras de una tarjeta amarilla, pero la queja de Sergio Berti a través de sus redes sociales llegó por la falta de criterio en uno de los partidos previos en el que Barracas Central visitó a Estudiantes. Iván Tapia -hijo de Claudio, el presidente de la AFA- sujetó del cuello a Ascacibar, pero no fue amonestado.

La queja de la Bruja Berti

Mientras se jugaba el partido entre River y Rosario Central, Sergio Berti compartió el video de la jugada de Iván Tapia y mostró su enojo con una ironía: “Cuál es la diferencia con la de Portillo……ahhhh ya entendí!”. Berti da a entender que no existe diferencia alguna entre las jugadas y que Iván Tapia no recibió tarjeta amarilla por ser jugador de Barracas Central, institución que tuvo como presidente a Claudio Tapia y que suele estar en el ojo de la tormenta cuando se trata de polémicos fallos arbitrales.

Así fueron las jugadas de Portillo y Tapia

