Apenas unos instantes antes de que comience el partido entre Barracas Central y Boca por la fecha 12 del Torneo Clausura, correspondiente a un duelo postergado debido al lamentable fallecimiento de Miguel Ángel Russo unas pocas semanas atrás, se vivió un momento inesperado. Es que el Guapo se encargó de homenajear a Leandro Paredes con una bandera muy particular.

Si bien se trata de un compromiso fundamental para ambos equipos, donde necesitan sumar de a tres unidades para escalar varias posiciones en la tabla de posiciones del campeonato y exactamente lo mismo en la tabla anual pensando en la clasificación a las próximas competiciones internacionales, antes del cotejo hubo tiempo para un tributo al mediocampista del Xeneize.

Lo cierto es que Barracas Central le dedicó una bandera a Paredes. Con la clara intención de homenajearlo, detrás de uno de los arcos la parcialidad local colgó un trapo para el jugador en cuestión. “Bienvenido a casa campeón del mundo”, sostiene en referencia al futbolista que se consagró con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de 2022 que se disputó en Qatar.

Claro está que el tributo no viene de parte de la institución rojiblanca, sino que corresponde a los hinchas que suelen ocupar la tribuna detrás del arco. Incluso, en la misma bandera y apenas por debajo de la frase para agradecerle a Leandro, escribieron: “La barra del Guapo te saluda”. Así y junto al escudo y tres estrellas por los títulos, dejaron en claro que es de parte de ellos.

No solo ocurrió ese acontecimiento que llamó la atención de todos, sino que hubo otro que sí fue realizado por el club. Ni bien ingresó la delegación de Boca, se encontró con un cartel en la entrada que le daba la bienvenida a las instalaciones. “Bienvenidos a nuestra (nueva) casa, siéntanse como en la suya!!”, expresa. Y debajo aclara: “Estadio Claudio Chiqui Tapia”.

La bandera que Barracas Central le dedicó a Leandro Paredes y el cartel de la institución a la delegación de Boca.

De esta manera, Barracas Central se encargó de hacerle un inesperado tributo a Paredes en referencia a la consagración del Mundial 2022 con la Selección Argentina, donde tuvo un rol protagónico. No solo a nivel institución, sino que los fanáticos del Guapo también se sumaron a la idea y aportaron su bandera que colgaron en el alambrado de una de las tribunas cabeceras.

