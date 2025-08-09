Es tendencia:
Los hinchas de River criticaron a un referente en el empate ante Independiente: “Juega por nombre”

El Millonario igualó sin goles en Avellaneda y en redes sociales no pasaron por alto el rendimiento de un peso pesado del equipo.

Por Bruno Carbajo

Mucha fricción, pero pocas emociones se vivieron en Avellaneda. Independiente y River igualaron 0-0 en el Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en un duelo trabado. El Rojo contó con las situaciones más claras, obligando a Franco Armani a lucirse para salvar a un Millonario que tuvo un rendimiento por debajo de lo que venía mostrando en sus últimas presentaciones.

Dentro de un funcionamiento opaco, la lupa de los hinchas quedó posada sobre un pilar del equipo como resulta serlo Enzo Pérez. El capitán volvió a ser titular en la mitad de la cancha, acompañado por Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, pero no logró gravitar. El ritmo intenso que tomó el encuentro en algunos pasajes le pasó factura y cometió errores puntuales que marcaron su noche, como imprecisiones en los pases y un resbalón en mitad de cancha.

Como consecuencia de su nivel, Marcelo Gallardo no habría quedado conforme y reemplazó al volante central con Giuliano Galoppo tras el primer tiempo. Sin embargo, su rendimiento no pasó inadvertido para los hinchas, quienes se expresaron a través de redes sociales.

La carencia de pausa se debe a Enzo Pérez, que no puede controlar una pelota”, escribió el usuario @diegosuran04223. Otros, fueron más allá y pidieron su ausencia en los próximos encuentros. Incluso, algunos cuestionaron directamente la decisión del DT de incluirlo como titular.

