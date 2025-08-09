Es tendencia:
La contundente decisión de Miguel Ángel Russo tras el agónico empate de Boca ante Racing

El entrenador del Xeneize tomó una importante determinación tras alcanzar 12 partidos sin victorias.

Por Agustín Vetere

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors empató por 1-1 ante Racing Club en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El combinado dirigido por Miguel Ángel Russo mostró una mejor cara, pero no consiguió salir de la racha sin victorias que ya acumula 12 partidos.

El experimentado entrenador no le encuentra la vuelta al equipo para lograr ganar en los 90 minutos, un panorama nunca antes visto en la historia de la institución. Además, con 8 partidos sin ganar, Russo firmó el peor arranque de un entrenador en todos los libros del club.

Tras el duelo que dejó gusto amargo para el club de la Ribera, Russo tomó la decisión de no asistir a la conferencia de prensa. Según el periodista Emiliano Raddi, el entrenador se encontraba ‘sin voz’ por lo que no pudo atender a la prensa.

Esta decisión del DT campeón de la Copa Libertadores 2007 incrementa los rumores sobre el posible fin de este tercer ciclo en el club. En total, incluyendo el final de su segundo pasaje por el equipo, lleva 16 encuentros consecutivos sin imponerse en los 90 minutos.

Mientras Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, el único sobreviviente del Consejo, definen cómo seguirá el rumbo del fútbol de Boca, esta semana será clave para conocer el futuro de Russo y su cuerpo técnico.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la igualdad ante la Academia, el Xeneize volverá a jugar de visitante, también por el Torneo Clausura, el único frente que le queda en este semestre. Será el domingo 17 de agosto ante Independiente Rivadavia desde las 20.30 por la quinta fecha.

