Maxi Salas ilusionó a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores

River tiene motivos para creer. Alguna vez Marcelo Gallardo utilizó esa frase –luego de una dura caída de local ante Gremio por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2018- y el hincha creyó, casi como si fuese un mensaje eclesiástico. Creer valió la pena para el Millonario ya que en la revancha dio vuelta la serie con goles agónicos de Borré y Pity Martínez, así fue como avanzó a la final y se le ganó a Boca.

En la edición de 2025, River es otro equipo, tiene otras características y otros actores, pero Marcelo Gallardo mantiene la misma confianza e irá por una nueva épica a Brasil, luego de la anteriormente mencionada ante Gremio en 2018 y también con el recuerdo de una década atrás, ante Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de 2015. Pero el Muñeco no es el único esperanzado, también lo está Maximiliano Salas, quien o manifestó a través de sus redes sociales.

El delantero, que fue titular ante Palmeiras y tuvo un rendimiento bastante irregular, utilizó su cuenta de Instagram y compartió una historia en la que el equipo está saludando a los hinchas de River y lo acompañó con un texto que generó ilusión: “Quedan 95 minutos, todos juntos”. Cabe destacar que el Millonario irá en búsqueda de la clasificación a Brasil el próximo miércoles.

Para avanzar a semifinales necesita ganar, si lo hace por diferencia de un gol, todo se definirá por penales, pero si lo hace por diferencia de dos tantos o más, ahí sí conseguirá el boleto a la siguiente instancia. En cambio, si empata o pierde será el final de la participación del equipo de Marcelo Gallardo en la Libertadores 2025.

¿Quién será el compañero de Salas en la revancha?

En las últimas horas se confirmó que Sebastián Driussi se perderá la revancha ante Palmeiras ya que sufrió un pequeño desgarro en el isquiotibial izquierdo. Maximiliano Salas es una fija en la ofensiva de River y se estima que en Brasil jugará junto a Facundo Colidio, quien el pasado miércoles reemplazó a Driussi en cuanto sintió el pinchazo en la pierna.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

El duelo entre River y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles a partir de las 21.30 horas se podrá ver a través de Disney+.

