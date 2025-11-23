Nacho Fernández se irá de River y ya aceptó negociar con otro equipo del fútbol argentino

A comienzos de 2023, luego de estar dos años en Atlético Mineiro, Nacho Fernández regresó a River para la ilusión de todos los hinchas. En este tiempo, el equipo alternó buenas y malas, así como también el mediocampista que supo ser determinante en su primera etapa en Núñez, con un rol protagónico en títulos de la talla como la Copa Libertadores de 2018.

Nacho perdió el puesto, su aporte fue cada vez menor y por eso no es llamativo que no renovará su contrato con River, el cual se termina a fines de 2025. El Cerebro dejará Núñez una vez que termine la actividad del equipo en el Torneo Clausura y pondrá fin a un segundo ciclo que tuvo buenos y malos momentos, pero en el que siempre recibió el cariño del Estadio Monumental.

Ante este panorama, Nacho Fernández tomó una decisión y es que aceptó negociar con Gimnasia y Esgrima La Plata, club en el que se formó y en el que tuvo dos pasos, el segundo fue sumamente exitoso y es hizo que River vaya a la carga por él. Si el Lobo realiza una oferta contractual acorde, el Cerebro regresará.

Nacho Fernández ante Independiente Rivadavia. (Foto: Getty).

¿Cómo le fue a Nacho Fernández en Gimnasia?

Nacho se formó en Gimnasia y allí debutó en Primera en la temporada 2010/11, pero apenas disputó un partido antes de marcharse a préstamo a Temperley por un año. Volvió cuando el Lobo estaba en la B Nacional en 2012 y fue pieza clave en el ascenso, permaneció en el club hasta fines de 2015 cuando lo fue a buscar River y cambió de club. En total disputó 116 partidos con la casaca de Gimnasia, convirtió 17 goles y brindó 19 asistencias.

Los jugadores que dejarían River a fin de año

Ignacio Fernández (finalización de contrato)

Enzo Pérez (finalización de contrato)

Miguel Ángel Borja (finalización de contrato)

Gonzalo Martínez (finalización de contrato)

Milton Casco (finalización de contrato)

Federico Gattoni (finalización de contrato)

Paulo Díaz (razones futbolísticas)

Fabricio Bustos (razones futbolísticas)

Sebastián Boselli (razones futbolísticas)

Matías Galarza Fonda (razones futbolísticas)

