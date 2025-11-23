River tiene en carpera al mayor asistidor del Torneo Clausura para el próximo mercado de pases

River no hará ningún movimiento en el mercado de pases hasta que finalice su participación en el Torneo Clausura, inclusive tampoco moverá fichas hasta saber si jugará o no la Copa Libertadores 2026 y eso depende de sí mismo, pero también de terceros.

Si los de Núñez salen campeones del Clausura, jugarán el torneo más importante del continente desde la fase de grupos, en cambio si lo ganan Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús, los de Marcelo Gallardo ingresarán desde la Fase 2, popularmente conocido como repechaje.

En las últimas horas comenzó a sonar un nombre para reforzar el puesto de lateral izquierdo de River. Se trata de Mateo Del Blanco, el defensor de Unión tiene 22 años y, según el periodista Hernán Castillo, interesa en el Millonario ante la salida de Milton Casco, quien finaliza su contrato con el club a fin de año y se marchará.

Mateo Del Blanco se formó en Unión y allí debutó en Primera División en el año 2023. Tuvo que competir por un puesto con Claudio Corvalán, un emblema del Tatengue, pero lo terminó ganando. En este Torneo Clausura mostró una gran versión y, de hecho, es el máximo asistidor del certamen con cinco.

Milton Casco y Mateo Del Blanco. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero tendría que desembolsar River por Mateo Del Blanco?

Del Blanco tiene contrato con Unión de Santa Fe hasta fines de 2028. El valor de mercado del lateral por izquierda de 22 años ronda los 4 millones de dólares, por lo que las negociaciones con River iniciarán con esa cifra y habrá que ver en qué queda todo. Lo que Marcelo Gallardo sabe a la perfección es que necesita reforzar el puesto y Mateo Del Blanco es una muy buena alternativa.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Gallardo tiene 2 dudas para definir la formación con la que River disputará el clásico del morbo ante Racing

DATOS CLAVE