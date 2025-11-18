Es tendencia:
Pesimista reacción de los hinchas de River tras confirmarse el duelo contra Racing por los octavos del Clausura: “Dejen de hacer papelones”

Luego de quedar sexto en la Zona B, el Millonario se medirá ante la Academia en Avellaneda el próximo fin de semana.

Por Lautaro Toschi

Se terminó la paciencia de los hinchas de River
Se terminó la paciencia de los hinchas de River

Hay un clima raro en River. Los hinchas no confían en muchos de los jugadores y las críticas son cada vez más despiadadas. En este contexto, los de Marcelo Gallardo deben afrontar los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing. El pasado lunes terminó la temporada regular y como el Millonario terminó sexto en la Zona B se tendrá que medir con el tercero de la Zona A que fue el equipo de Gustavo Costas.

Una vez que se confirmaron los cruces de octavos de final, desde la cuenta oficial de River compartieron una publicación anunciando que el rival de dicha instancia sería Racing. Inmediatamente, ese posteo se llenó de comentarios pesimistas. Los hinchas les pedían a los de Gallardo que ganen, que hagan al menos un gol, otros directamente decían que ni siquiera se presenten.

La publicación de River. (Foto: @RiverPlate).

¿Por qué se vive este clima de tensión en River?

Hasta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, en River se vivía una tensa calma. El equipo no brillaba, pero los resultados acompañaban. A partir de entonces, todo fue cuesta abajo: hubo derrotas insólitas en condición de local -Deportivo Riestra, Sarmiento, Gimnasia- y una muy dolorosa en La Bombonera ante Boca. Además, se sintió la eliminación en la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y el no haber quedado en zona de clasificación a la Libertadores 2026 en la tabla anual.

Racing podría recibir a River con público

Si bien Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos a puertas cerradas luego del recibimiento estruendoso ante Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores, todo indica que la pena será reducida. Este miércoles se confirmaría que la Academia podrá tener hinchas en el Cilindro el próximo fin de semana ante River. Cabe destacar que los de Avellaneda solamente cumplieron una de las tres fechas.

Pese a la sanción de Aprevide, Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura se jugaría con público: el motivo

Pese a la sanción de Aprevide, Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura se jugaría con público: el motivo

La reacción de los hinchas de River en las redes sociales

DATOS CLAVE

  • River Plate enfrentará a Racing en los octavos de final del Torneo Clausura.
  • El equipo de Marcelo Gallardo terminó sexto en la Zona B de la temporada regular.
  • Racing podrá tener hinchas en el Cilindro ante River tras una probable reducción de sanción de Aprevide.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

