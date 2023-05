Por la fecha 15 del Torneo de Proyección, por el Superclásico de Reserva, Boca y River empataron 0 a 0 en un partido en el cual el juego brilló por su ausencia y el empate no le sirvió a ninguno, ya que el Xeneize no pudo escalar en la tabla de posiciones, mientras que el Millonario no pudo acercarse a la punta.

Este encuentro, tuvo como particularidad la vuelta Claudio el Diablito Echeverri al equipo dirigido por Marcelo Escudero, luego de su participación en el Sudamericano Sub 17 y de los entrenamientos con el plantel de Martín Demichelis, quien dudó en citarlo para la Primera División.

61 minutos jugó en su vuelta el mediocampista ofensivo de 16 años, que usó la número 10 y fue reemplazado por Alexis Araujo luego de un partido discreto, en el que no pudo hacerse cargo de la pelota, debido al estado del campo de juego que fue condicionado por la lluvia.

Una vez que fue reemplazado, Echeverri se llevó los dedos de su mano izquierda a la nariz, por lo que los hinchas del Millonario interpretaron que se trató de un gesto similar al que solía hacer Ángel Labruna cada vez que se enfrentaba a Boca, pero dio toda la sensación que fue para secarse la transpiración.