Por qué los hinchas de River quieren que Lanús sea campeón de la Copa Sudamericana 2025

Este sábado, a partir de las 17 horas, Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en el Estadio Defensores del Chaco por la final de la Copa Sudamericana. El equipo de Mauricio Pellegrino buscará repetir el logro de 2013 y gritar campeón. Por otro lado, en caso de conseguirlo sacará su boleto a la Copa Libertadores 2026. Quienes estarán pendientes de este encuentro son los hinchas de River, que todavía sueñan con clasificar al torneo más importante del continente del próximo año.

¿Por qué los hinchas de River prefieren que salga campeón Lanús?

River terminó fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, pero todavía no está del todo imposibilitado de jugarla. La vía para clasificar que desean todos los hinchas es mediante la obtención del Torneo Clausura, pero en caso de no conseguirlo, también podría hacerlo y para eso depende de otros equipos.

Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors terminaron arriba de River en la tabla anual, por lo que si alguno de esos tres equipos se consagra campeón del Clausura, el Millonario jugará la Libertadores 2026 desde las fases previas.

También podría hacerlo si Lanús sale campeón de la Copa Sudamericana y también del Torneo Clausura, por tal motivo, los hinchas del Millonario desean que el Granate salga campeón este sábado.

Rodrigo Castillo, la gran figura de Lanús. (Foto: Getty).

River enfrentará a Racing por los octavos del Clausura

El Millonario y la Academia se verán las caras el próximo lunes desde las 19.15 horas en el Cilindro de Avellaneda por los octavos del Clausura. Si bien resta la confirmación oficial, Marcelo Gallardo pondría desde el arranque a: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

