Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Por qué no juega Enzo Pérez en River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025

Todos los detalles relacionados con la ausencia del referente del conjunto Millonario en el partido por el certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Enzo Pérez, mediocampista de River.
© GettyEnzo Pérez, mediocampista de River.

Este domingo, en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, River Plate y San Martín de San Juan miden fuerzas con el Estadio Monumental de Núñez como escenario designado. Un partido realmente importante para las aspiraciones de ambos en el certamen doméstico.

Así las cosas, poco antes del comienzo del partido, Marcelo Gallardo, director técnico de River, le puso punto final al misterio y confirmó los once titulares para chocar con el Verdinegro. El Muñeco se inclinó por una alineación alternativa, con algunos habituales titulares pero también con una considerable cantidad de suplentes.

En ese sentido, una de las ausencias más rutilantes tuvo que ver con la suplencia de Enzo Pérez, experimentado mediocampista de 39 años de edad, pero también ídolo y referente de la institución del barrio porteño de Núñez. Sin ningún tipo de dudas, una noticia que generó una verdadera revolución entre todos los hinchas Millonarios.

Enzo Pérez, referente de River. (Foto: Prensa River)

Enzo Pérez, referente de River. (Foto: Prensa River)

El motivo de la ausencia de Enzo Pérez en River

Lisa y llanamente, la suplencia del ex jugador de Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, tiene que ver, pura y exclusivamente, por una decisión táctica de Gallardo. Luego del desgaste realizado el jueves pasado frente a Unión de Santa Fe por Copa Argentina, el entrenador de River decidió que varios jugadores descansen.

Los once titulares de River

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Maximiliano Salas.

Publicidad

Los once titulares de San Martín de San Juan

Matías Borgogno; Luciano Recalde, Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch, Horacio Tijanovich.

River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

ver también

River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Se fue de River siendo duramente criticado e impactó a los hinchas de su nuevo equipo en su debut: “Puede cubrir todas las posiciones”

ver también

Se fue de River siendo duramente criticado e impactó a los hinchas de su nuevo equipo en su debut: “Puede cubrir todas las posiciones”

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Los goles de Lencina y Salas para adelantar a River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura
River Plate

Los goles de Lencina y Salas para adelantar a River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura

La sentencia de Unai Emery que confirmaría en qué club jugará Dibu Martínez mientras Manchester United espera: “Se terminó el tiempo”
Fútbol europeo

La sentencia de Unai Emery que confirmaría en qué club jugará Dibu Martínez mientras Manchester United espera: “Se terminó el tiempo”

Briatore se arrepintió y llenó de elogios a Colapinto: "Tuvo una actuación excelente"
FÓRMULA 1

Briatore se arrepintió y llenó de elogios a Colapinto: "Tuvo una actuación excelente"

En pleno clásico, la barra de Colo Colo amenazó a Independiente y se burló de U de Chile con el mismo mensaje
Fútbol Sudamericano

En pleno clásico, la barra de Colo Colo amenazó a Independiente y se burló de U de Chile con el mismo mensaje

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo