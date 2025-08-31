Por qué no juega Enzo Pérez en River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025

Este domingo, en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, River Plate y San Martín de San Juan miden fuerzas con el Estadio Monumental de Núñez como escenario designado. Un partido realmente importante para las aspiraciones de ambos en el certamen doméstico.

Así las cosas, poco antes del comienzo del partido, Marcelo Gallardo, director técnico de River, le puso punto final al misterio y confirmó los once titulares para chocar con el Verdinegro. El Muñeco se inclinó por una alineación alternativa, con algunos habituales titulares pero también con una considerable cantidad de suplentes.

En ese sentido, una de las ausencias más rutilantes tuvo que ver con la suplencia de Enzo Pérez, experimentado mediocampista de 39 años de edad, pero también ídolo y referente de la institución del barrio porteño de Núñez. Sin ningún tipo de dudas, una noticia que generó una verdadera revolución entre todos los hinchas Millonarios.

Enzo Pérez, referente de River. (Foto: Prensa River)

El motivo de la ausencia de Enzo Pérez en River

Lisa y llanamente, la suplencia del ex jugador de Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, tiene que ver, pura y exclusivamente, por una decisión táctica de Gallardo. Luego del desgaste realizado el jueves pasado frente a Unión de Santa Fe por Copa Argentina, el entrenador de River decidió que varios jugadores descansen.

Los once titulares de River

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Maximiliano Salas.

Los once titulares de San Martín de San Juan

Matías Borgogno; Luciano Recalde, Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch, Horacio Tijanovich.

