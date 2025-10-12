Es tendencia:
Por qué no juega Enzo Pérez en River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Las precisiones sobre la sensible ausencia del histórico mediocampista en el encuentro entre el Millonario y el Verde.

Por Gabriel Casazza

Enzo Pérez con la camiseta de River.
© GettyEnzo Pérez con la camiseta de River.

Con el Estadio Monumental de Núñez como testigo, River Plate recibe a Sarmiento de Junín en el marco de la continuidad de la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Un duelo clave para la recuperación del Millonario.

Bajo esa órbita, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo goza por los retornos de Maximiliano Meza y Sebastián Driussi a la lista de convocados. Sin embargo, paralelamente, también sufre por una innumerable cantidad de ausencias entre convocados y lesionados.

Precisamente, un jugador que no está a disposición del Muñeco para este encuentro contra el Verde de Junín es Enzo Pérez, uno de los principales referentes que tiene actualmente River en el plantel profesional. Sin dudas, una baja de peso.

Por qué no juega Enzo Pérez en River vs. Sarmiento

Lisa y llanamente, la ausencia del experimentado volante central de 39 años de edad en el partido entre River y Sarmiento tiene que ver con cuestiones netamente físicas. Es que el oriundo de Maipú, provincia de Mendoza, sigue recuperándose de una compleja lesión.

Aunque se había adelantado la posibilidad de que el DT volviera a contar con Enzo Pérez después de los partidos que había tenido que perderse por el corte que sufrió en la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, esto no fue así.

Los convocados de River

La lista de convocados de River. (Foto: Prensa River)



Pronósticos River Plate vs Sarmiento: el Millonario busca reencontrarse con la victoria

Pronósticos River Plate vs Sarmiento: el Millonario busca reencontrarse con la victoria

Dónde ver River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Dónde ver River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

