Por qué no juega Enzo Pérez hoy en River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, River Plate y Racing se miden este jueves en el Estadio Gigante de Arroyito. Dos de los máximos candidatos a levantar el trofeo se juegan el boleto a la próxima instancia, en dónde ya espera Independiente Rivadavia.

En el caso del Millonario, es una gran oportunidad para buscar un título este año, además de una vía de clasificación para la próxima Copa Libertadores, luego de lo que fue la eliminación ante Palmeiras. Del otro lado, la Academia está en semifinales del torneo internacional, pero quiere mantener activo otro frente de este semestre.

En este exigente duelo para los de Núñez, Marcelo Gallardo no podrá contar con Enzo Pérez, uno de sus principales referentes. El experimentado mediocampista estuvo ausente ante Deportivo Riestra, el último fin de semana, y tampoco apareció entre los convocados para el compromiso de este jueves.

La razón de su baja ante Racing es el corte que sufrió en su rodilla en el partido de vuelta ante Palmeiras. El ex Estudiantes recibió una patada que le dejó una profunda herida, cerrada posteriormente con 7 puntos de sutura.

Por precaución, no sumó minutos ante Riestra y el cuerpo médico tomó la misma decisión para este duelo. En River lo quieren llevar de a poco para evitar las infecciones que se puedan producir con la actividad.

La formación de River ante Racing

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

