En el Estadio Néstor Díaz Pérez, por el último encuentro de los octavos de final del Torneo Clausura, Tigre dio la sorpresa y venció a Lanús por 1 a 0. De esta manera, los dirigidos por Diego Dabove lograron la clasificación a cuartos de final, instancia en la que visitarán a Racing.

La derrota del Granate no solo dejó caras largas en el sur, sino que también lo hizo en Núñez. Esto se debe a que el equipo de Mauricio Pellegrino era uno de los tres que podía liberar un cupo en la tabla anual para que River se clasifique a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

Es que, si Lanús, campeón de la última Copa Sudamericana, ganaba también el Torneo Clausura, iba a liberar el cuarto cupo en la tabla anual, por lo que Argentinos Juniors iba a clasificar directamente a los grupos de la Libertadores, mientras que el Millonario a la fase previa dos.

Los dos equipos que pueden meter a River en Libertadores

Hay solo dos equipos que en caso de consagrarse campeones del Torneo Clausura le liberarán un cupo a River. El primero de ellos es el Argentinos Juniors, quien se encuentra en la zona de la fase previa y de ser el ganador irá a los grupos, por lo que liberará ese lugar.

El otro equipo es Boca. El Xeneize quedó segundo en la anual, por lo que ya tiene asegurada su participación en los grupos, y en caso de ganar el Clausura, le permitirá al Bicho ir a los grupos, así como también al Millonario el poder disputar la fase dos de la Libertadores.

Una particularidad es que estos dos equipos se enfrentarán en los cuartos de final en La Bombonera, por lo que uno solo llegará con vida a la semifinal. Sea quien sea el ganador, en Núñez deberán hinchar por ese club si no quieren jugar la próxima Copa Sudamericana.

