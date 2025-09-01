En noviembre de 2024, River había culminado la ampliación del Estadio Monumental. La capacidad fue de Con una quinta bandeja, el ambicioso proyecto de River para llevar a cabo una nueva ampliación del Estadio Monumental. Parecía ser una cifra definitiva. Sin embargo, puertas adentro del club tendrían en claro una premisa: las obras no se detienen. Y pese a contar con el estadio más grande de Sudamérica, irían a por más.

Según informó el periodista de TNT Sports, Maximiliano Grillo, “hay una intención de ampliarlo un poquito más, la idea es llevarlo a cerca de 90 mil personas”. La información sobrevuela en Núñez desde hace varios meses y refleja un proyecto de largo plazo de la institución.

Aunque dentro de esta posibilidad, Grillo agregó que habría una ambición más grande. “Creen (en River) que hay una estructura para hacer una quinta bandeja, que si la hacés 360° aumentaría mucho más (la capacidad)“, sentenció, aunque calmó las aguas al confirmar que “el primer paso es agrandarlo en 5 mil lugares“. Pero claro, la posibilidad de ampliarse en un futuro de manera completa podría tomar fuerzas.

Paralelamente, desde La Página Millonaria confirmaron que la dirigencia analiza también renovar otra de las pantallas LED del Monumental. La idea sería colocarla en la Centenario Alta, con dimensiones de 25,6 metros por 14,4 metros, superior a la pantalla renovada hace algunos meses en la Sívori Alta (20 x 7,22 metros). El nuevo módulo tendría una resolución de 2.560 × 1.440 píxeles, con el objetivo de mejorar la visibilidad y experiencia para los espectadores.

En este contexto, las posibles obras en el Monumental se suman a los trabajos de mantenimiento y mejoras que el club realiza de manera periódica. Por el momento, y a pesar que la institución se encuentra en los meses previos a las elecciones, los planes todavía se encuentran en etapa de análisis y proyección. Lo que sí queda claro es la intención: seguir consolidando el estadio a la altura de los mejores del mundo.

El sueño de techar el Monumental y la inversión en infraestructura, según Brito

En los últimos cinco años, River decidió invertir en cambiar el club y si bien el foco estuvo puesto en el Estadio Monumental, con un aumento considerable en su capacidad a partir de la construcción de las tribunas inferiores y de los palcos en las cabeceras, también le dedicó tiempo a un nuevo predio en Cantilo, un nuevo instituto para los alumnos, entre otras obras.

Al respecto, semanas atrás Jorge Brito dialogó con Lito Costa y expresó: “River invirtió en obras aproximadamente 200 millones de dólares. Fue una obra que se inició hace cinco años y hemos mantenido ese nivel en la obra. En este preciso momento, estamos encarando las obras del predio de Cantillo“.

Y en cuanto al Monumental, el actual mandamás millonario omitió la chance de la quinta bandeja y habló de su máximo deseo: techar el estadio. “Yo creo que es un sueño de todos los hinchas de River, entre los cuales me incluyo. En estos últimos tiempos, lo que nos diferenció a los hinchas de River del resto es que hemos sido los únicos que hemos logrado convertir nuestros sueños en realidad. Creo que es un sueño que todos tenemos y que hay que intentarlo”, fundamentó Brito.

