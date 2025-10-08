River hoy: buena evolución de Driussi, situación de Enzo Pérez y problema a resolver con una figura de Reserva

En convivencia con la disputa de una nueva Fecha FIFA de selecciones que le sacó a River un total de seis futbolistas, Marcelo Gallardo trabaja en corregir los errores que llevaron a la acumulación de tres derrotas en los últimos cuatro partidos disputados.

El Millonario, que ya está fuera de competencia en la Libertadores pero viene de sellar la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, apunta al duelo ante Sarmiento que lo tendrá haciendo de local en el Estadio Monumental el próximo domingo, con una importante cantidad de bajas pero también con la posibilidad de dar lugar a importantes regresos.

Buena evolución de Driussi

Sebastián Driussi, lesionado en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, está en el tramo final de la recuperación de ese desgarro que sufrió en el bíceps femoral izquierdo y aunque todavía no recibió el alta médica hay buenos pronósticos para el futuro inmediato.

Según avanzó el periodista Juan Patricio Balbi, el delantero “está muy bien” tras tres semanas de recuperación y de continuar así tiene grandes chances de hacerse un lugar en la convocatoria del partido ante Sarmiento, por la decimosegunda fecha del Torneo Clausura.

Sebastián Driussi recibiría el alta médica en los próximos días. (Getty).

La situación de Enzo Pérez

El corte que sufrió Enzo Pérez en la revancha de Copa Libertadores ante Palmeiras, por el que tuvo que recibir siete puntos de sutura, lo había dejado al margen de los partidos ante Deportivo Riestra, Racing por Copa Argentina y Rosario Central.

Este miércoles, Marcelo Gallardo recibió la buena noticia de poder contar con el mediocampista el próximo domingo ante Sarmiento de considerarlo necesario, porque se encuentra en óptimas condiciones para volver a jugar.

La figura de Reserva con contrato por resolver

Cristian Jaime, volante ofensivo categoría 2006 que es una de las figuras de la Reserva comandada por Marcelo Escudero, todavía no le ha puesto la firma al primer contrato profesional que le ofreció firmar River. La negativa, planteada por su representante, se debió a que consideraban muy bajo el salario y solicitaron un aumento.

Las negociaciones continuarán desarrollándose a esperas de una contrapropuesta de la dirigencia, ya que del lado del juvenil alegan que el salario debe ser acorde a la cláusula de rescisión de 100 millones de dólares que, como ya se ha vuelto costumbre en el club, pretenden fijarle.

