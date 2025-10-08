Es tendencia:
El Tribunal de Disciplina redujo la sanción a Maxi Salas tras ser expulsado por insultar al árbitro en River vs. Riestra

Los directivos de River elevaron un pedido en AFA para reducir la sanción del delantero correntino tras su expulsión ante Riestra.

Por Julián Mazzara

Maximiliano Salas y el juez de línea en la derrota de River ante Riestra.
Luego de lo que fue la expulsión que sufrió Maximiliano Salas por insultar al juez de línea en la derrota de River frente a Deportivo Riestra, en el Monumental, los directivos del club de Núñez elevaron un pedido en la Asociación del Fútbol Argentino para reducir la sanción.

En un principio, las autoridades disciplinarias que rigen dentro de todas las categorías del fútbol argentino determinaron que Salas tenía que cumplir con dos jornadas de suspensión. Sin embargo, tras lo que fue la apelación del Millonario, redujeron la pena a una sola fecha, la cual ya cumplió frente a Rosario Central, el último domingo.

Noticia en desarrollo…

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

