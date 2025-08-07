River hoy: cambios en la lista de la Libertadores, decisión de Gallardo con Borja y alta médica para Rivero

River tiene por delante dos partidos muy importantes. Este sábado visitará a Independiente por la cuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, buscando mantener la primera posición de la Zona B, y el próximo jueves enfrentará a Libertad en Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Mientras el plantel se entrena en consecuencia, Marcelo Gallardo realizó modificaciones en la lista de buena fe del certamen continental y recibió una nueva alta médica para un futbolista que estaba marginado a causa de una lesión.

Cambios en la lista para la Libertadores

Marcelo Gallardo realizó las cinco modificaciones en la lista de buena fe de la Copa Libertadores permitidos por CONMEBOL previo al inicio de los octavos de final. Quienes se metieron en la nómina son Juan Carlos Portillo, Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Sebastián Boselli y Matías Galarza.

Quienes dejaron su lugar a estas incorporaciones son Matías Kranevitter, Matías Rojas, Manuel Lanzini, Leandro González Pírez y Gonzalo Tapia. Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Alex Woiski se quedaron fuera de la nómina.

River ultima detalles para el clásico de este sábado ante Independiente.

Decisión de Gallardo con Borja

De cara al clásico de este sábado ante Independiente en Avellaneda, Marcelo Gallardo daría una nueva oportunidad a Miguel Ángel Borja de ser titular, incluso cuando no tuvo un buen rendimiento por Copa Argentina ante San Martín de Tucumán y sigue siendo uno de los más criticados por los hinchas.

Aunque se había especulado con un cambio de esquema que dejara a Facundo Colidio como único delantero, ante la ausencia de Driussi y Salas el DT daría al colombiano una oportunidad de redimirse, que podría ser la última de no mejorar notablemente su performance.

Alta médica para Rivero

Lautaro Rivero recibió este jueves el alta médica después de estar marginado unas semanas por lesión. De esta manera, está disponible para poder ser convocado para el clásico de este fin de semana ante Independiente, por la cuarta fecha del Clausura 2025.

El defensor que fue repescado desde Central Córdoba había sufrido un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, que entre otras cosas no le permitió pelear de igual a igual por hacerse un lugar en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores, de la que finalmente quedó fuera.

