River hoy: decisión de Gallardo con los jugadores que llegaron de sus selecciones, deseo de Lamela de volver y más

A dos días de volver a la acción visitando a Estudiantes de La Plata, este sábado desde las 19.00 por la octava fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, Marcelo Gallardo comenzó a definir el equipo con el que River buscará sumar una nueva victoria que le garantice seguir siendo el único líder de la Zona B.

El DT ya recibió de regreso a los futbolistas que habían reportado con sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA y su idea es no arriesgarlos sin necesidad, teniendo en cuenta que el miércoles se disputará el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Decisión de Gallardo con los seleccionados

En función de la alineación que se perfila para salir a la cancha el sábado para hacer frente a Estudiantes, solo Marcos Acuña tendría lugar desde el inicio entre los futbolistas que fueron convocados por sus selecciones para disputar la Fecha FIFA.

El Huevo no sumó minutos ni ante Venezuela ni ante Ecuador, por lo que incluirlo no es considerado un riesgo para el DT, diferente de lo que sucederá con Gonzalo Montiel, titular ante La Tri, quien dejaría su lugar en el equipo a Fabricio Bustos. Tampoco Matías Galarza, que vio acción con Paraguay, y Paulo Díaz, que hizo lo propio con Chile, estarían desde el inicio.

Gallardo empezó a definir el equipo para visitar a Estudiantes. (Foto de River en X).

Así las cosas, River podría formar con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Lamela confirmó su deseo de volver a River

Tras un retiro acelerado por constantes lesiones, con 33 años y tras defender la camiseta de AEK de Atenas, Erik Lamela se vinculó al cuerpo de Matías Almeyda en Sevilla para la presente temporada de LaLiga de España y en declaraciones recientes reveló que lo que no pudo hacer como futbolista le gustaría hacerlo desde la dirección técnica.

“En un futuro no se sabe lo que puede pasar. Es lindo volver al club que a uno le brindó tantas cosas. Estoy agradecido a River por todo lo que me dio. Siempre que vuelvo a Buenos Aires intento ir a la cancha. La última vez que volví fui dos veces, llevé a mis hijos”, dijo Coco en una entrevista concedida a TyC Sports.

La década de Casco

A diez años de su llegada a River, Milton Casco expresó sus sensaciones en diálogo con la prensa oficial del club y le dejó un mensaje de agradecimiento a los hinchas. “Desde el primer día que llegué me sentí muy a gusto, muy acompañado. Fue mucha gente buena la que conocí en todos estos años. Disfruto cada entrenamiento, cada concentración y cada partido. Es un privilegio para mí haber pasado diez años acá”, manifestó.

Y hablándole directamente a los hinchas, agregó: “Quería agradecerles por estos diez años que hemos vivido, años increíbles. Hemos conseguido cosas importantísimas, una Copa Libertadores en 2018 que ha quedado marcada. Les agradezco por todo el cariño que me han dado y les mando un abrazo enorme”.